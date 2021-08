Pistol Whip: Smoke & Thunder review – Plein galop à travers l’histoire de deux sœurs

Pistol Whip: Smoke & Thunder marque la deuxième campagne cinématographique publiée en près de deux ans d’histoire du jeu. C’est l’aboutissement de tout ce sur quoi le développeur Cloudhead Games a travaillé depuis le lancement du jeu de tir rythmique et la version la plus complète du jeu que nous ayons vue à ce jour. Smoke & Thunder lance une toute nouvelle campagne de cinq scènes sur le thème du Far West, portant le nombre total de scènes à 28.

Contrairement à d’autres jeux de rythme où les chansons sont la principale distinction entre les expériences, les scènes de Pistol Whip ressemblent davantage à des niveaux appropriés dans un jeu de tir classique. Ils ne prennent que quelques minutes à compléter et amènent le joueur sur une trajectoire linéaire du début à la fin. Chaque niveau a son propre thème, sa propre palette de couleurs, ses ennemis et même parfois ses armes, mais ils ont tous une chose en commun : les visuels autour de vous sont synchronisés avec la musique jouée.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Plus tôt cette année, nous avons vu la première “sortie cinématographique” pour les débuts de Pistol Whip avec Pistol Whip: 2089. 2089, comme vous pouvez le supposer d’après son nom, a présenté un thème futuriste dystopique avec des robots tueurs, des mondes extraterrestres et des armes électroniques d’un autre temps. Smoke & Thunder est une sorte d’antithèse de 2089. Le thème du Far West à lui seul est extrêmement différent, et il y a beaucoup plus de personnalisation cette fois-ci grâce au nouvel ajout de Styles. Il est également totalement gratuit, comme toutes les autres mises à jour de Pistol Whip, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux Quest 2.

Pistol Whip : Examen de Smoke & Thunder :

Fouet Pistolet : Fumée et Tonnerre

En bout de ligne : La dernière mise à jour gratuite de Pistol Whip nous amène dans le Far West et introduit de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et un nouveau système de personnalisation qui faisait cruellement défaut depuis le début. Chaque nouveau mode personnalisé crée un nouveau classement en ligne, élargissant encore le concept de compétition d’une nouvelle manière surprenante et excitante. C’est juste dommage que la nouvelle campagne soit si courte.

Le bon

Nouveaux modes et armes personnalisables Nouveaux classements presque infinis pour s’affronter Une campagne encore meilleure que la dernière fois De nouvelles armes et types d’ennemis Le mode difficile est un véritable défi

Le mauvais

La nouvelle campagne est malheureusement courte L’histoire finit par passer au second plan

Pistol Whip : Smoke & Thunder : Ce que j’ai aimé

Source : Android Central

Pistol Whip est le jeu de tir rythmique à battre depuis ses débuts fin 2019 et est disponible sur toutes les principales plateformes de réalité virtuelle. Smoke & Thunder est encore une autre mise à jour gratuite pour toutes les plateformes, mais elle entraîne une augmentation de 5 $ du prix de base du jeu pour tous les nouveaux joueurs. Pourtant, à 30 $, vous payez effectivement 1 $ par scène – pour 28 au total – et cela ne compte même pas toute la rejouabilité que vous obtiendrez avec la nouvelle fonctionnalité Styles.

La campagne de Smoke & Thunder est assez courte mais semble beaucoup plus agréable que Pistol Whip: 2089.

Bien que la campagne de Smoke & Thunder soit assez courte, j’ai trouvé que l’histoire était beaucoup plus agréable que 2089. L’histoire tourne autour de la tentative d’une femme de ramener sa sœur sur le point de se transformer en le pire criminel que l’Occident ait jamais vu et est racontée en courtes rafales entre les scènes.

Comme en 2089, les joueurs verront leurs armes évoluer des simples revolvers doubles au début du jeu vers des boomsticks éclairants à la fin. Ce sont des armes spécialement conçues qui correspondent bien au thème et aux nouveaux éléments de gameplay introduits tout au long de l’histoire.

Source : Android Central

J’ai particulièrement aimé l’accent mis sur les pistolets à double maniement dans cette extension. À l’origine, Pistol Whip n’autorisait les joueurs à utiliser qu’une seule arme pour ces premières campagnes, ajoutant plus tard la possibilité d’utiliser deux pistolets avec une légère pénalité de score. Même après la suppression de cette pénalité dans l’une des mises à jour, le double maniement ne semblait pas être un ajout naturel au jeu, c’est-à-dire jusqu’à l’arrivée de Smoke & Thunder.

Le double maniement semble enfin naturel dans un jeu qui le décourageait auparavant.

Vous vous retrouverez régulièrement à tirer de la hanche comme vous pourriez imaginer qu’un shérif du Far West pourrait le faire. En fait, ce type de jeu de tir est avantageux pour les joueurs dans les campagnes ultérieures, car les boomsticks n’ont que deux coups chacun avant de devoir être rechargés.

Alors que la campagne complète peut être parcourue en moins d’une heure en mode facile ou normal, le mode difficile introduit un défi qui manquait à la campagne 2089. En fait, ce sont les niveaux les plus difficiles dont je me souvienne avoir joué dans le jeu, ce qui en dit long compte tenu des défis que les joueurs devront surmonter dans de nombreuses scènes du jeu.

Pistol Whip a causé des douleurs aux jambes depuis sa sortie initiale en raison de la nécessité de déplacer votre corps afin d’éviter les balles à la Keanu Reaves. La nouvelle fonctionnalité de styles amène cela à un nouveau niveau, introduisant plusieurs nouveaux modificateurs qui rendent souvent le jeu encore plus difficile qu’auparavant.

Un style, appelé Brawler, désactive la fonctionnalité de tir de balles de vos armes, vous forçant à vous faufiler et à vous esquiver tout en martelant sans pitié tout ennemi qui se met sur votre chemin. C’est un entraînement incroyable, c’est le moins qu’on puisse dire.

Pistol Whip : Smoke & Thunder : ce que je n’ai pas aimé

Source : Jeux Cloudhead

À ce stade, la liste des points négatifs ressemble plus à une liste de souhaits pour les futures mises à jour plutôt qu’à des choses que l’équipe doit corriger ou modifier. En tant que jeu de style arcade, Pistol Whip s’articule autour de sessions de jeu relativement courtes qui ne fonctionnent pas toujours bien avec un scénario. Tout comme 2089, Smoke & Thunder est une campagne incroyablement courte avec une histoire peu profonde. Il est plus utilisé comme un moyen de reconstituer des scènes qu’autre chose, bien que l’histoire elle-même soit beaucoup plus cohérente et personnelle que ne l’était la campagne de 2089.

Pistol Whip est toujours un jeu de style classement à haut score. Si ce n’est pas votre truc, l’expérience sera de courte durée.

Le mode normal est aussi simple que je l’aurais imaginé, étant un joueur vétéran de Pistol Whip, et vous traverserez probablement les cinq nouvelles missions de campagne en un rien de temps. Tout comme 2089, je l’ai terminé en une seule séance (ou plutôt debout). Le tirage au sort ici ne vient pas avec l’histoire elle-même cependant; tout est dans la rejouabilité. Si vous êtes venu ici pour une histoire solide qui offrira des heures de dialogue plein d’esprit, vous êtes au mauvais endroit.

A l’inverse, ceux qui aiment le multijoueur en temps réel avec des amis seront déçus. Pistol Whip a toujours tourné autour de classements de type arcade pour que les joueurs reviennent régulièrement, et Smoke & Thunder ne fait que solidifier davantage cette conception de gameplay. Avec les nouveaux modificateurs de styles, de nouveaux classements sont créés chaque fois que vous créez un nouveau style pour une campagne, ce qui signifie que vous pourriez vous retrouver en tête de dizaines de classements. Si vous préférez tirer sur d’autres joueurs en temps réel, quelque chose comme Population: One sera un meilleur choix.

Alors que certains jeux de rythme prennent en charge les chansons personnalisées – officiellement ou via des mods – une telle fonctionnalité n’a pas beaucoup de sens pour Pistol Whip car le jeu ne tourne pas autour de l’utilisation de chansons. Au lieu de cela, Pistol Whip est tout au sujet de la conception de niveaux avec une chanson d’accompagnement. C’est pourquoi le développeur Cloudhead Games les appelle des scènes plutôt que des chansons. Il existe des moyens de modifier des chansons personnalisées dans le jeu, mais il est assez évident que cela n’était pas destiné à cette fonctionnalité. Peut-être dans une future mise à jour.

Pistol Whip : Smoke & Thunder : devriez-vous y jouer ?

Source : Android Central

5 sur 5

Pistol Whip était déjà une expérience presque parfaite pour commencer. C’est l’un de ces jeux qui a immédiatement du sens en VR et nulle part ailleurs. Il est facile de se lancer et de jouer, mais difficile à maîtriser. Bien que la nouvelle campagne soit incroyablement amusante, comme celle de 2089, elle est également de très courte durée.

Heureusement, le nouveau mécanisme de styles garantit que les joueurs qui veulent plus du jeu l’obtiendront apparemment pour toujours grâce à la possibilité de randomiser ou de mélanger et de faire correspondre les styles. En plus de cela, chaque fois qu’une nouvelle combinaison de styles est créée, un nouveau classement en ligne est créé, vous donnant la possibilité de vous placer haut sur des dizaines de classements à la fois. C’est une valeur de relecture incroyable qui vous fera revenir tous les jours, ce qui en fait un moyen incroyable de vous amuser et de vous entraîner simultanément.

Fouet Pistolet : Fumée et Tonnerre

En bout de ligne : Pistol Whip est le jeu de tir rythmique par excellence en VR. Cette nouvelle extension gratuite de Wild West n’est pas seulement une nouvelle campagne amusante, cependant, elle ajoute une personnalisation approfondie et de nombreuses nouvelles scènes et types de gameplay pour que les choses continuent pendant des mois.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Du bureau de la rédaction

C’est compliqué : pourquoi les cadrans des montres sont nuls sur la Galaxy Watch 4 en ce moment

Je casse ma Galaxy Watch 4 ce week-end, comme beaucoup d’entre vous, et même si j’aime la plupart de son expérience, il y a un domaine qui laisse beaucoup à désirer : les cadrans de montre. Alors que Samsung propose une belle variété de conceptions de première partie, les complications sur les montres Samsung et tierces souffrent de certaines incohérences et incompatibilités.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.