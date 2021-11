Pistolet de départ pour Pirineus

13/11/2021 à 19:19 CET

Le Comité Olympique Espagnol, main dans la main avec son président Alexandre Blanc, a réuni à Vielha plus d’une centaine de maires pour expliquer le projet Pyrénées – Jeux Olympiques de Barcelone 2030 lors d’un événement organisé par le Conselh Generau d’Aran main dans la main avec les présidences des conseils provinciaux de Huesca, Saragosse, Barcelone et Gérone, les présidences des régions de Ribagorza, Alto Gállego, Jacetania et Sobrarbe et les conseils régionaux de Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell et Cerdanya.

Dans la conférence offerte par Blanco, appelée « L’Olympisme comme moteur de développement territorial », le président du COE a expliqué ce que cela signifie pour le territoire d’accueillir les Jeux Olympiques et la grande couverture médiatique de ceux-ci : « C’est une candidature de compréhension, de dialogue et de respect. Une candidature dans laquelle la société et les personnes doivent être responsables de ce projet. »

Le plus haut président olympique espagnol, considère que « les Pyrénées doivent montrer ce qu’elles sont et ce qu’elles sont capables de réaliser. Et, surtout, il doit montrer la capacité, la connaissance et l’implication des Pyrénées et des Pyrénées et la passion qu’ils éprouvent pour la neige, la montagne et les sports d’hiver ».

L’acte est devenu ce qu’on pourrait dire pour lancer la candidature Pirineus – Barcelone 2030, qui a été rebaptisée Pirineus – Barcelone – Saragosse et que le COE entend présenter officiellement avant la fin février au CIO. À cette fin, Blanco a expliqué qu’une commission de travail a été créée pour mener à bien le projet avec des représentants du gouvernement central, du gouvernement d’Aragon et de la Generalitat de Catalunya.

L’administrateur d’Aran parle des avantages d’accueillir les Jeux

L’acte a été inauguré par le syndic d’Aran, Maria Vergés, qui a assuré que « la célébration, pour la première fois dans l’histoire, des Jeux Olympiques dans les Pyrénées C’est un point de repère d’une grande importance pour ce territoire en général et pour le Val d’Aran en particulier. Une opportunité de ces dimensions doit contribuer à générer l’impulsion de développement social et territorial dont les Pyrénées ont besoin pour se projeter comme territoire de référence et démontrer ainsi notre capacité, non seulement à organiser des événements de ces caractéristiques, mais aussi notre capacité à innover et améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivent, par l’équilibre territorial, la durabilité et l’égalité des chances, en plus de nous positionner à l’international comme territoire de référence & rdquor ;.

Lors de son intervention, la syndic d’Aran a insisté sur « la nécessité de proposer une approche stratégique aux enjeux du territoire et dépasser le seul débat environnemental et touristique, un débat, celui de l’environnement, pour lequel personne jusqu’à présent ne s’était soucié quand, par exemple, notre territoire subit le passage de centaines de camions par jour. Dans ce processus, le Conselh Generau d’Aran veut être une institution active pour atteindre le jalon de cette candidature, conscient que nous sommes de l’impact positif, comme cela s’est produit avec les Jeux Olympiques de Barcelone 92, et nous voulons le faire ensemble avec le reste des territoires des Pyrénées & rdquor ;.

Des représentants de toutes les institutions impliquées

L’événement, considéré comme une manifestation de soutien à la candidature de l’ensemble des Pyrénées, a réuni des représentants politiques de plusieurs des institutions qui y participent et qui considèrent que l’arrivée des JO d’hiver 2030 serait un bénéfice pour tous et pour tous. les sens. Parmi la centaine de participants à l’événement se trouvaient des politiciens Jaume Collboni, premier adjoint au maire de Barcelone et David Escudé, conseiller des sports de Barcelone en plus de Manel Vila, conseiller auprès du Département de la Présidence de la Generalitat, et Gérard Figueras, ancien secrétaire général des Sports et secrétaire des Affaires étrangères de la Generalitat de Catalunya.