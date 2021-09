Pistolet Deathloop Heritage | Comment résoudre le casse-tête Super Shifty Present à Karl’s Bay

Personne ne fabrique un fusil de chasse comme les studios de Bethesda, de Dishonored à Wolfenstein et Doom, Boucle de la mort se joint à la fête avec le Pistolet Héritage, également connu sous le nom de Super Shifty.

Trouvé à Karl’s Bay pendant la soirée, le Super Shifty Heritage Gun est caché derrière l’un des puzzles à carte unique les plus grands, les plus complexes et les plus stimulants de Deathloop. Mais cela ne peut que signifier que ce cadeau vaut la peine d’être acquis.

Résoudre le puzzle Heritage Gun Present est une tâche difficile, mais une fois que vous avez compris ce que vous faites réellement, cela devient assez simple à réaliser.

Regardez la vidéo intégrée ci-dessus pour un guide visuel de moi en train de parcourir toute la quête Super Shifty !

Comment résoudre le casse-tête Heritage Gun Present dans Deathloop

En entrant dans Karl’s Bay le soir, vous entendrez Charlie Montague s’adresser aux éternalistes par l’interphone de l’île, les invitant à jouer à un autre de ses jeux.

Depuis la sortie du tunnel où Colt entre dans Karl’s Bay, dans la rue juste à droite, deux Eternalistes ouvriront une boîte à cadeaux et exploseront.

Suivez cette route dans le virage et vous arriverez à la façade Fathoms of Lament.

Éliminez les éternalistes dans les environs aussi silencieusement ou bruyamment que vous le souhaitez – il y en a environ 10 à proximité – et entrez dans le bâtiment Fathoms of Lament.

Ici, vous trouverez une carte remplie de lumières clignotantes et le pistolet Heritage vous scintillant depuis son boîtier verrouillé. Ces lumières indiquent des cadeaux actifs dispersés dans la région de Karl’s Bay, que vous devrez tous ouvrir sans endommager pour réussir.

Si les lumières sont allumées, cela signifie que le cadeau a déjà été ouvert – cela devrait être le cas pour celui que vous avez vu ces deux éternalistes bâcler plus tôt – et c’est généralement le cas pour quelques cadeaux chaque soir.

La disposition des cadeaux peut changer à chaque cycle, et pour les ouvrir avec succès, il vous suffit de vous approcher d’eux et d’appuyer sur le bouton d’interaction.

Il y a cependant deux types de cadeaux dans le puzzle : des trucs et des friandises.

Juste pour être sûr, traitez chaque cadeau comme un tour explosif et courez ou déplacez-vous aussi loin que possible dès que vous l’ouvrez. Ensuite, revenez et prenez votre friandise Trinket s’il y en a une.

Pour la plupart des cadeaux, il n’y a pas beaucoup plus de stratégie pour les ouvrir que de les retrouver et de tenter votre chance – cependant, n’oubliez pas qu’ils ne peuvent pas être endommagés, alors faites attention aux mines attachées aux murs à proximité et n’essayez jamais de tirer sur les cadeaux.

Cependant, deux de vos cadeaux seront toujours au même endroit : un au centre-gauche de la carte et un en haut à droite. Ce sont des énigmes extra-effrontées que nous traiterons ci-dessous.

Comment résoudre le casse-tête du code de porte Dawn of Reason dans Deathloop

Le puzzle le plus diabolique de Karl’s Bay se trouve dans la discothèque Dawn of Reason, blotti dans le tunnel sous la falaise. À l’extérieur de la porte d’entrée se trouve un levier qui ouvre la serrure et démarre une minuterie, mais vous ne voulez pas encore le tirer.

A droite de la porte d’entrée se trouve une cour murée. Ici, vous trouverez une autre porte vers l’Aube de la raison, mais elle est bloquée. Penchez la tête vers le ciel et vous verrez un passage ouvert dans lequel vous pouvez sauter ou vous déplacer, vous donnant accès à l’intérieur sans que le chronomètre ne se mette en marche.

Sur le côté gauche du club se trouve une boîte à cadeaux à l’intérieur d’une chambre scellée par une serrure à code. Pour obtenir le code de la porte, vous devez trouver des peintures murales peintes sur le mur autour du club.

Voici où les choses deviennent encore plus sournoises : les peintures murales sont à différents endroits et montrent des numéros différents sur différents cycles et les codes sont aléatoires d’un joueur à l’autre.

C’est pourquoi vous ne vouliez pas les trouver avec une limite de temps.

Vous recherchez quatre cercles blancs peints avec un bloc rouge indiquant le numéro du verrou à code circulaire sur lequel vous devez appuyer.

Heureusement, il y en a toujours un juste au-dessus du cadenas à code lui-même. À l’intérieur du cercle, il y aura des lignes noires et blanches, la ligne noire indiquant la position dans la séquence de 4 chiffres dans laquelle se trouve le cercle.

La dernière ride est que l’un des cercles aura ses lignes de position manquantes – ce qui signifie que vous devez extrapoler à partir des trois autres là où il s’adapte.

Pendant que vous recherchez l’Aube de la raison, vérifiez les 4 murs principaux, ainsi que le bar et les tables renversées pour rechercher des signes d’une partie quelconque des cercles.

Avec certains des emplacements d’apparition, vous devez vous tenir à la bonne perspective pour aligner les morceaux de la forme ensemble.

Lorsque vous avez trouvé les 4 et décidé où se situe le cercle non étiqueté, cassez les barreaux de l’une des portes latérales ou remontez à travers votre trou d’entrée secret, tirez le levier vers l’avant, puis entrez le code que vous avez trouvé à la porte et ouvrez le présent – comme si vous étiez médium.

N’oubliez pas de prendre du recul par rapport au coffret cadeau, cela pourrait encore être explosif.

Comment résoudre le casse-tête du levier Hangar 2 dans Deathloop

Maintenant étrangement vide, vous vous souvenez peut-être du Hangar 2 de votre temps avec Harriet pendant la matinée de Karl’s Bay. Cette fois cependant, vous avez tout pour vous, à l’exception du gaz toxique qui étouffe le sol en dessous.

Si vous souhaitez éliminer un élément de danger et dégager le gaz, prenez à gauche par la porte d’Harriet (ou passez par les lasers si elle n’est pas ouverte), puis descendez les escaliers et vers la droite. Dans la chaire d’Harriet, il y a un levier à droite qui chasse le gaz vert.

Retournez maintenant à l’étage et vous verrez votre prix actuel à côté d’un levier avec un compteur de temps dessus.

Examinez la pièce et vous verrez plus de leviers disséminés dans les environs que, comme vous l’avez peut-être deviné, vous devrez tirer dans le bon ordre pour ouvrir le cadeau.

Heureusement pour vous, en tant que file d’attente audio, le bon levier émet un bip fort lorsque vous êtes à proximité. Si vous êtes bloqué, revenez rapidement au premier levier et tirez-le à nouveau – cela arrête l’horloge et réinitialise le puzzle afin que vous puissiez réessayer avec une autre traction.

Il y a 6 leviers au total : un à côté du présent.

Un autre sur le portique directement en face du présent.

Un en bas à gauche, à côté de la chaire d’Harriet.

Un autre à l’extrémité droite du hangar, à côté du logo de l’ours sur le mur.

Puis un autre dans le coin sombre un niveau au-dessus, en face du présent.

Et enfin un dernier levier sur la partie plane suspendue.

C’était aussi l’ordre dans lequel je devais tirer les leviers.

Cet ordre était le même pour moi sur plusieurs boucles. Cependant, des éléments tels que les codes de porte sont aléatoires entre les joueurs et les parties dans Deathloop, il se peut donc que ce ne soit pas exactement la même chose pour vous.

Avant de tirer sur le premier levier, assurez-vous de vous familiariser avec les emplacements des 6 leviers pour éviter tout accident.

Comment récupérer le pistolet Heritage dans le puzzle Fathoms of Lament Lever dans Deathloop

Enfin, avec tous les cadeaux déballés, Charlie a un dernier tour en réserve.

Retournez aux Fathoms of Lament et languissez tristement pour le Heritage Gun pendant que vous passez son étui. Une nouvelle porte s’est ouverte à l’arrière des Fathoms of Lament avec un autre puzzle tirant à l’intérieur.

Pour rendre celui-ci encore plus difficile, il comporte non seulement des champs d’énergie qui sapent la dalle, mais des lasers qui annulent la tâche si vous les touchez.

Le principe reste le même, tirez les leviers de bip dans le délai imparti pour terminer le test.

L’ordre dans lequel j’ai dû le retirer était le suivant :

Tirez le premier levier, montez les escaliers au coin de la rue et regardez derrière. Passez au dernier étage violet et tirez le levier là-bas.

Le prochain levier est juste à côté de vous, derrière une grille métallique que vous ne pouvez pas passer. Déplacez-vous parmi les lasers pour les éviter et faites le tour.

Faites ensuite un 360 et tirez l’autre levier à cet étage à côté des escaliers, en face de celui que vous venez de tirer.

Maintenant, tournez-vous, regardez vers la droite et descendez à travers le trou dans le sol, jusqu’à la section orange ci-dessous et tirez le levier.

De là, vous pouvez voir le prochain levier de l’autre côté de cet étage, à travers les grilles. Accroupissez-vous sous le laser à votre droite, puis sautez sur le suivant. Ensuite, vous êtes hors du champ d’annulation de la dalle pour passer devant les autres lasers.

Enfin, regardez derrière vous et montez les boîtes à l’étage supérieur et tirez le dernier levier là-bas.

Encore une fois, cela peut être aléatoire entre les joueurs et changer pour vous, mais une fois que vous avez terminé l’essai, retournez dans la salle principale et réclamez votre prix.

Le Super Shifty est un kit fantastique qui fait le travail de deux pistolets dans votre inventaire grâce à ses capacités de transformation.

Le mode propagation fonctionne comme un fusil de chasse ordinaire, ce qui était assez puissant au début.

Alors que le mode slug fonctionne davantage comme un fusil Rapier, avec des tirs simples puissants et longitudinaux qui éliminent facilement presque tous les ennemis.

Il y a plus de jeux de Charlie à battre autour de Blackreef, voici comment terminer The Moxie in Deathloop. Ou pour une autre quête secondaire, voici comment saboter le concours de tabagisme et obtenir le code de porte Pact of Smoke.