Pistons-Rockets dans la clé de l’avenir dans les « NBA Saturdays »

17/12/2021 à 20:03 CET

Pistons de Détroit reçoit ce samedi (18h00 en Espagne) aux ‘NBA Saturdays’ à Houston Rockets dans un match entre deux équipes qui ont les yeux rivés sur l’avenir avec leurs jeunes, en particulier les locaux avec le numéro un du dernier repêchage, le meneur Cade Cunningham.

Cette initiative NBA pour les samedis, qui comprend également les « NBA Sundays », consiste à diffuser des matchs aux heures de grande écoute européennes pour se rapprocher des fans du Vieux Continent. Pour cette saison 48 matchs sont programmés.

Avec les points positifs pour le coronavirus qui traquent à nouveau le monde du sport, la NBA a environ 50 joueurs pour un protocole de santé et de sécurité, mais continue avec certains matchs reportés et d’autres avec un très grand nombre de victimes.

Cade Cunigham, la grande attraction de la fête

Dans cette circonstance, il est difficile de prévoir quels joueurs seront sur le terrain chaque soir, mais s’il n’y a pas de frayeurs de dernière minute la grande star des ‘NBA Saturdays’ sera Cunningham. Une base à laquelle, gardant leurs distances, ils le comparaient à Luka doncic pour son possibilité d’ajouter dans les trois statistiques principales -points, rebonds et passes décisives- et pour des capacités athlétiques inférieures à la moyenne combinées à un QI extraordinaire. Après ses débuts douteux et malavisés dans le triple, il affiche en moyenne 15,9 points, 6,2 rebonds et 4,5 passes décisives en Pistons qui sont la pire équipe de la compétition avec seulement quatre victoires.

En face, ils auront une franchise qui a réalisé quelque chose de jamais vu dans les ligues majeures américaines. Ils sont passés d’une séquence de 15 défaites consécutives à sept victoires consécutives.

Les Rockets, plus actifs dans les bureaux que dans les tribunaux

En outre, Les Rockets promettent d’être les agitateurs des derniers jours du marché des transferts en ayant plusieurs joueurs pour lesquels les candidats au ring se battent. mur de Jean Et son contrat de 43 millions de dollars par saison est un problème pour n’importe quelle franchise ; Eric Gordon, qui jusqu’à hier jeudi totalisait 22,8 points en cinq matchs-, Daniel Théis Oui bois chrétien ils visent à sortir.

Eric Gordon ce soir : 32 points

10-16 FG

5-8 3P Il tire 44,8% sur trois cette saison, 7e plus haut cette saison. pic.twitter.com/pHC0jfeV6c – StatMuse (@statmuse) 14 décembre 2021

Une circonstance qui pourrait aider l’espagnol Usman garuba. Choisi en position 23 de la dernière ébauche, Il n’a pas beaucoup de chance et les Rockets l’ont affecté à l’équipe de la Development League. Contre les Cavs mercredi dernier, il a ajouté 17 minutes alors que le match était déjà décliné, après avoir surmonté une contusion à la cuisse droite.

Le match à jouer dans le La Little Caesars Arena de Détroit (Michigan) commencera à 18h00 et pourra être vu en direct via la plateforme NBA League Pass et Movistar Deportes.