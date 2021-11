Pistorius remplit déjà les conditions de libération conditionnelle

08/11/2021 à 19:48 CET

Huit ans après le meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius, qui était champion paralympique, vous êtes déjà admissible à une libération conditionnelle ayant déjà purgé la moitié de sa peine (6 ans) pour le meurtre de son partenaire, Reeva SteenkampBien qu’il devra d’abord rencontrer les parents de Steenkamp dans le cadre du processus de libération conditionnelle de « justice réparatrice » en Afrique du Sud avant que sa libération ne soit envisagée.

Pistorius a été reconnu coupable de meurtre en 2015, après avoir tiré plusieurs fois sur son partenaire à travers une porte de salle de bain chez lui le jour de la Saint-Valentin 2013, alors a été condamné finalement à 13 ans et cinq mois de prison. Maintenant que la moitié de sa peine a déjà été purgée, l’ancien champion de Londres 2012 est devenu éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine.

De leur côté, les parents de la femme assassinée, Barry et June Steenkamp ont demandé une rencontre face à face avec Pistorius avant d’envisager sa libération anticipée de prison, pour demander des explications sur les raisons pour lesquelles il a tiré sur sa fille. Dans ce sens, Tania Koen, un avocat des Steenkamp a déclaré qu' »ils (Barry et June) estiment que Reeva a une voix. Ils sont la voix de Reeva et ils le doivent à leur fille bien-aimée. »

Donc, PistoriusL’homme de 34 ans pourrait être transféré d’où il est incarcéré au centre correctionnel d’Atteridgeville dans la capitale Pretoria vers la ville natale des Steenkamps de Gqerberha pour la rencontre entre les victimes et les délinquants car, selon Koen « Barry ne peut pas voyager à cause de sa santé. » De son côté, l’avocat de l’ancien champion paralympique s’est dit plein d’espoir que la rencontre entre Pistorius et les parents de Reeva peut avoir lieu à la fin de l’année.