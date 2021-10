Pitbull insulte ceux qui n'”apprécient” pas les États-Unis – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Le chanteur d’origine cubaine Armando Christian Pérez, plus connu sous le nom de Pitbull, a célébré le patriotisme lors d’un concert au cours duquel il a insulté ceux qui n’apprécient pas les États-Unis. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir le chanteur parler fièrement de son pays de naissance et s’en prendre aux migrants qui ne sont pas contents d’y vivre.

On ignore dans quel concert il a fait ces déclarations, mais depuis que la vidéo circule sur les réseaux sociaux, d’autres clips du chanteur ont été partagés exprimant son amour pour le pays nord-américain. Il a également été critiqué pour son insensibilité à la situation de milliers de migrants qui se réfugient aux États-Unis et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en raison de problèmes sociaux et économiques. L’expression « retournez dans votre pays » est particulièrement problématique sur le sujet, car elle a souvent été utilisée pour discriminer les migrants, notamment parmi les résidents des États-Unis.

Sa fierté latine

Sa mère a émigré de Cuba lors de la soi-disant opération Peter Pan, qui a eu lieu entre 1960 et 1962 et où plus de 14 000 enfants ont été emmenés aux États-Unis parce que leurs parents ne voulaient pas qu’ils grandissent sous l’idéologie communiste du gouvernement cubain. .

Le chanteur a évoqué l’origine de ses parents dans le cadre de son succès, car il considère que sans sa décision d’émigrer il n’aurait pas pu faire la carrière musicale qu’il a aujourd’hui. En 2015, il déclarait « qu’ils savaient que le pays pouvait leur offrir la maîtrise de leur propre destin ». Le chanteur a célébré la culture latine aux États-Unis et collabore souvent avec ses confrères du milieu tels que Jennifer Lopez, Marc Anthony, Shakira et Ricky Martin.

