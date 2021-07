Pitbull sur Cuba : “C’est un message pour le monde. Nous devons nous réveiller” | Vidéo

Le chanteur et homme d’affaires Pitbull a utilisé ses réseaux sociaux pour s’exprimer surce que vit le peuple cubain. Dans une longue vidéo, l’artiste a déclaré: “C’est un message pour le monde, nous devons nous réveiller et y aller”, a-t-il déclaré. Et il a ajouté : “Je ne peux pas lui donner à manger, je ne peux pas lui donner d’eau, je ne peux pas lui apporter de médicaments, mais surtout, je ne peux pas l’aider et lui donner ce qu’il mérite vraiment, c’est-à-dire la liberté .” Avec ce message, l’artiste rejoint plusieurs des célébrités qui sur leurs plateformes ont cherché à attirer l’attention du monde. Depuis le week-end, plusieurs artistes cubains et autres se sont prononcés contre les manifestations sur l’île en raison de l’augmentation des cas de coronavirus et de la détérioration de la situation économique et sanitaire de l’île. Le président Miguel Díaz-Canel a déclaré que les sanctions commerciales américaines ont créé la misère économique.