Pitch de développement durable de Walmart à Wall Street – WWD

Walmart fait valoir Wall Street comme un investissement durable.

D’une part, le détaillant a donné la priorité aux problèmes climatiques en fixant des «objectifs fondés sur la science» pour réduire les émissions et vise à atteindre «zéro émission» dans ses opérations à travers le monde d’ici 2040, a déclaré mardi sa directrice du développement durable Kathleen McLaughlin lors des plates-formes annuelles des consommateurs de Cowen. pour le sommet virtuel Next Generation.

L’autre domaine que le détaillant a donné la priorité à ses employés, a déclaré McLaughlin, soulignant les récentes initiatives visant à augmenter les salaires de certaines catégories de travailleurs et à créer des voies d’avancement de carrière, a-t-elle déclaré. Au cours de la pandémie COVID-19 en cours, certains employés et défenseurs des travailleurs de Walmart ont mis en évidence les salaires relativement bas des employés des magasins de détail et des entrepôts, en particulier à la lumière des risques accrus pour la sécurité au travail, et ont remis en question le choix de Walmart de verser des primes spéciales plutôt que des primes de risque cohérentes pendant le pandémie COVID-19 en cours.

Néanmoins, McLaughlin a déclaré que le détaillant s’est orienté autour d’un modèle consistant à servir les parties prenantes au-delà des clients et des actionnaires, à donner la priorité à «l’opportunité économique» des employés et à créer des chaînes d’approvisionnement de vente au détail durables.

«Ce que nous essayons de faire, c’est d’articuler pour les investisseurs, pour les autres, quelle est la thèse d’investissement ESG dans une entreprise comme Walmart?» dit-elle, faisant référence à «Environnement, Social et Gouvernance», le cadre non officiel de responsabilité d’entreprise que les entreprises utilisent de plus en plus pour quantifier et présenter leurs efforts de développement durable.

«Nous pensons que les investisseurs en général devraient adopter cette approche, les entreprises devraient envisager les choses de cette façon: quelle est la raison pour laquelle vous investissez dans Walmart, si vous vous souciez du changement climatique, si vous vous souciez de l’équité raciale, si vous vous souciez de la réponse au COVID-19 , si vous vous souciez d’un accès équitable à la nourriture? » dit-elle.

«Quels que soient les problèmes pertinents pour notre entreprise, quelle est notre thèse d’investissement ESG: c’est-à-dire pourquoi cette question est-elle pertinente pour les entreprises et la société», a-t-elle déclaré. «Quelle est l’approche que nous essayons d’adopter chez Walmart pour résoudre ce problème?»

Lors de la discussion de type questions-réponses, McLaughlin a également défendu la structure salariale de l’entreprise contre ce qu’elle a qualifié d ‘«idée fausse» selon laquelle elle paie le salaire minimum. Le salaire le plus bas de Walmart est toujours de 11 $ de l’heure, mais bon nombre de ses employés dans différents rôles et lieux sont payés un taux plus élevé, a-t-elle déclaré. Dans ses magasins Sam’s Club par exemple, les salaires sont «au nord de 15 $ [an hour] pour la grande majorité de notre peuple », a-t-elle déclaré. Ses employés d’entrepôt de commerce électronique gagnent également des salaires de départ supérieurs à 15 dollars de l’heure. Dans ses magasins, les employés occupant certains rôles, notamment dans le stockage et la collecte d’épicerie, peuvent gagner un salaire de départ entre 13 $ et 19 $ de l’heure, a-t-elle déclaré.

«Nos salaires de départ et nos salaires moyens reflètent simplement la moyenne du marché local pour ce type d’emploi, dans ce format, sur ce marché», a-t-elle déclaré.

«Walmart est une entreprise omnicanal. Aux États-Unis, c’est vraiment une entreprise avec plusieurs formats intégrés », a-t-elle déclaré. «Nous avons donc notre Supercenter et nos formats d’épicerie, nous avons aussi un format club, qui est notre Sam’s Club.»

«Nous avons également une entreprise d’entrepôt de commerce électronique, si vous voulez y penser de cette façon, en termes de centres de distribution… et ainsi de suite», a-t-elle ajouté. «Et les salaires que nous payons en fonction de notre point de départ, et en moyenne, reflètent la dynamique de ces formats.»

Pendant ce temps, les employés de Walmart qui ont cherché à prendre des mesures collectives avec le soutien du groupe de défense des travailleurs United For Respect ont continué de faire pression pour améliorer les protections pendant la pandémie, y compris une prime de risque supplémentaire de 5 $ l’heure, décrivant les dangers auxquels ils sont encore confrontés. au travail, y compris les clients démasqués et les foules de magasins malgré les politiques officielles de masquage et de distanciation sociale des magasins. Les travailleurs qui gagnent moins de 15 $ l’heure ont également décrit les difficultés à subvenir aux besoins de base avec ce salaire, et comment leur dépendance à ces chèques de paie limite effectivement le temps qu’ils peuvent prendre même s’ils tombent malades.

Walmart a également vanté ses efforts de «résilience communautaire», y compris quelque 975 millions de dollars de dons alimentaires l’an dernier. En novembre, un rapport du bureau gouvernemental de responsabilité a révélé que dans plusieurs États, les travailleurs de Walmart et d’autres grandes chaînes de vente au détail et de restauration rapide avaient sollicité Medicaid et une aide alimentaire.