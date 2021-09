Pitch Perfect TV Series avec Adam Devine Aca-Commandé chez Peacock ⋆ .

Il est temps de se réveiller, Pitches, parce que le Parfait la franchise est de retour, cette fois sous forme de série télévisée. Peacock a annoncé une commande directe pour une nouvelle série sans titre dans l’univers Pitch Perfect, dérivée de la série de films Universal Pictures et mettant en vedette l’un de ses anciens élèves les plus drôles, Adam Devine, reprenant son rôle de méchant vocal préféré de tous, Bumper Allen.

Se déroulant plusieurs années après la trilogie originale Pitch Perfect, la nouvelle série devrait suivre Bumper alors qu’il déménage en Allemagne pour relancer sa carrière musicale, après qu’une de ses chansons finisse de façon inattendue par devenir un succès à Berlin.

Devine sera le producteur exécutif de la série, aux côtés de Emplacement parfait 2 réalisateur Elizabeth Banks, Max Haendelman pour Brownstone Productions, et Paul Brooks et Scott Neimeyer pour Gold Circle Films, qui ont tous deux produit les trois films Pitch Perfect.

Susan Rovner, président, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming a déclaré :

« Notre prochaine série ‘Pitch Perfect’ est un autre exemple de la synergie inégalée que NBCUniversal est en mesure de développer avec notre vaste bibliothèque d’IP. Lorsque nous avons vu l’opportunité de créer une série pour Pitch Perfect avec Elizabeth Banks, Max Handelman et Paul Brooks, ainsi que d’autres classiques du ver d’oreille pour le plaisir des super fans, nous avons sauté sur l’occasion. Et pour couronner le tout, nous avons tellement de chance qu’Adam Devine soit la tête d’affiche de la série et apporte aux fans la sensibilité excentrique et éclatante de rire qu’ils adoraient dans la franchise cinématographique.

La série Pitch Perfect entre en production aux côtés de deux autres adaptations à venir pour Peacock, dont Champ de rêves, écrit et produit par Mike Schur, et Ted, exécutif produit par Seth McFarlane. La série fait également partie d’un premier accord entre Universal Television et Brownstone Productions, qui comprend également la série à venir. reine Rouge, ainsi que des films comme Femme invisible, L’année de grâce, et Expo-sciences.

