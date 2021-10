Piti Martínez Bernal gagne à Larrabea, dans la huitième étape du Santander Golf Tour

Le Cadix Piti Martínez Bernal a remporté la victoire de la huitième étape de la Golf de Santander, qui s’est tenue pendant deux jours dans le Club de golf d’Alava Larrabea, en ajoutant 142 coups, deux sous la normale pour le terrain.

Le vainqueur était, en effet, le seul à avoir réussi à faire baisser la paire du peloton en deux jours. En deuxième et troisième position se trouvaient les Espagnols Ciara moyano et Maria Herráez, les deux atteignant 144 hits, correspondant au par.

La quatrième position revient à Marta Perez, le leader du premier tour, qui est passé de 69 coups à 75 ce jeudi, peut-être à cause de la pression.

Piti Martínez a signé deux birdies et un eagle dans les 8 premiers trous et bien que sa performance ait décliné en seconde période avec un double bogey et un bogey, la victoire était déjà pratiquement assurée.

Le prochain rendez-vous aura lieu au Real Club de Golf de Pedreña (Santander) les 11 et 12 novembre. Le circuit se terminera par la dispute du championnat espagnol du 2 au 4 décembre dans le Real Club de Golf de Séville.

