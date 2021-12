Pitié! Nick Cannon annonce que son fils récemment né (Zen) est décédé | VIDÉO

Nick Cannon et son bébé (capture d’écran YouTube)

*Veuillez vous joindre à nous pour prendre un moment pour envoyer notre amour, nos prières et nos plus sincères condoléances à Nick Canon et Alyssa Scott à l’heure actuelle. Au cours de l’épisode de mardi de son talk-show, il a révélé que son plus jeune enfant Canon zen Scott est malheureusement décédé.

L’animateur de 41 ans a accueilli Zen, son septième enfant, avec Scott le 23 juin. Tout en s’ouvrant aux téléspectateurs, il a expliqué comment lui et sa famille ont découvert que Zen luttait contre l’hydrocéphalie, une forme de cancer du cerveau.

« J’ai toujours remarqué qu’il toussait et j’ai donc voulu vérifier », a-t-il expliqué. «Il avait cette respiration intéressante et au moment où il avait deux mois, j’ai remarqué qu’il avait aussi cette tête de belle taille – une tête de canon. Nous n’y avons rien pensé. Mais je voulais l’emmener chez le médecin pour ses sinus et sa respiration. Nous pensions que ce serait la routine.

À partir de là, ils ont découvert que Zen avait du liquide dans la tête et qu’il s’agissait d’une tumeur maligne : « Les choses ne se sont malheureusement pas améliorées pour bébé Zen. Ce week-end, j’ai fait un effort pour passer le plus de temps possible avec Zen. Nous nous sommes réveillés dimanche et sommes allés à l’océan avec lui et Alyssa, puis j’ai dû rentrer à New York pour le spectacle », a-t-il partagé, fondant en larmes. « J’ai reçu un appel sur le chemin de l’aéroport pour retourner à Zen. »

(REGARDEZ Nick parler longuement de son fils Zen dans la vidéo SOUS l’intégration IG.)

REGARDEZ la vidéo CI-DESSOUS de Nick parlant de son fils maintenant décédé avec une meilleure qualité que la vidéo dans l’intégration IG ci-dessus.