Pito a mis la magie et Movistar Inter attend déjà un rival en finale

27/03/2021 à 14:53 CET

Movistar Inter sera dimanche en grande finale de la Coupe d’Espagne grâce à sa victoire ce samedi par 0-2 à Jimbee Cartagena dans une demi-finale même qui avait Pito comme facteur différentiel.

AUTO

INT

JIMBEE CARTAGENA, 0

Chemi (p.), Bebe, Lucâo, Franklin, Waltinho -initial cinq-, Marinovic, Avellino, Mellado, Andresito, Solano, Jesús Izquierdo et Juanpi.

MOVISTAR INTER, 2

(0 + 2): Jesús Herrero (p.), Boyis, Cecilio (1), Èric Martel, Dani Saldise (1) -partant cinq-, Raya, Pito, Fer Drasler et Borja.

ARBITRES

Felipe Madorrán (basque), Urdanoz Apezteguia (navarrais). Ils ont montré un carton jaune à Marinovic (4:32), Chemi (26:46) et Bebe (34:51), de Jimbee Cartagena; et Èric Martel (8:13) et Boyis (36:57), de Movistar Inter.

BUTS

0-1, Dani Saldise (28:05); 0-2, Cecilio (39:56).

INCIDENTS

La première demi-finale de la Coupe d’Espagne de futsal masculin s’est disputée devant environ 1000 spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Le Brésilien était un danger constant et a aidé Dani Saldise dans la mesure où cela déséquilibrait le combat. Déjà dans la dernière ligne droite, Cecilio, «le plus intelligent de la classe», a scellé le billet interista sur une porte vide. Son rival sortira de l’autre «semi» qui sera réglée par le champion Barça et le Levante émergent à 21h00.

Madrid est arrivé après avoir battu Palma Futsal aux tirs au but (3-3), tandis que la Carthagène a gagné avec un retour avec Viña Albali Valdepeñas par 2-1.

La première partie était un modèle de mobilité, des arrivées dans les deux buts (plus de chances des champions actuels de la ligue) et des interventions notables de Jesús Herrero et Chemi sous les bâtons.

Après deux arrivées d’Èric Martel et Lucao, le grand protagoniste était Siffler. Le joueur possible du Barça la saison suivante, il a rendu l’équipe de Duda folle et a même marqué sur 7 ‘… mais les arbitres ont eu raison d’annuler le but en raison d’une précédente main involontaire.

L’Inter a fait beaucoup de dégâts dans les coupes et dans les murs, comme celui que Borja a envoyé après s’être associé à Pito. Solano a également pu marquer dans l’autre but, qui a hésité lorsque Raya est tombée après une lutte et a perdu un temps précieux.

Avec quatre fautes à 11h47, l’équipe de Tino Pérez a dû baisser quelque peu l’intensité de la pression, même si cela n’a pas empêché Pito de forcer Chemi à se montrer à la 13e minute. ni qu’un excellent Fer Drasler a tiré le poteau à la 14 ‘ pas le temps de mettre le pied ensemble après un dégagement du but «melonero».

Solano se plaint à Raya sur le terrain

| RFEF

Les deux équipes ont pris un léger répit jusqu’à la dernière minute du premier acte La « magie » de Waltinho a forcé Jesús Herrero à apparaître pour que le champion de la ligue ne descende pas aux vestiaires.

Le Jimbee Cartagena est revenu très intense avec une grande action de Bebe avec une passe à un Waltinho qui n’a pas pu avec le but de l’Interista, qui a été immédiatement coupé par Franklin afin qu’il ne puisse pas tirer plus tard. Bien sûr, la réponse a été excellente, avec une belle volée de Martel à laquelle Chemi a répondu … Comment est-il possible que «Nakata» ne soit pas au Barça?

Cependant, un « pas » après le contrôle de Pito a laissé une balle en bonne position de sorte que Dani Saldise a démontré pourquoi il est le « Pichichi » de la Ligue pour marquer 0-1 en 28‘de chut plat puissant. Et puis Borja a tiré sur le poteau dans une autre attaque rapide.

Chemi anticipe l’interista Borja avec son pied

| RFEF

L’Inter a grandi avec le but et a osé donner une torsion avec des risques dans la pression. En 32 ‘, le génie Pito est apparu à nouveau pour forcer Chemi pour faire un bon étirement. Telle était la situation que le légendaire ex-technicien ‘charchutero’ Duda a arrêté le match à huit minutes de la fin et a déjà préparé l’attaque de cinq.

Jimbee Cartagena n’a pas trouvé d’espace en près de deux minutes de possession avec Juanpi comme gardien-joueur et c’est à nouveau Chemi qui a dû travailler dur pour détourner un incursion dans le centre avec un dernier tir de Borja.

Jesús Herrero a évité le nul d’Andresito à la 37 ‘, Juanpi n’a pas atteint le deuxième poteau dans un missile Marinovic à la 38’ et Andresito a expulsé à la 39 ‘et un double rebond n’a pas glissé dans le but miracle. Oui là il a condamné Cecilio (le « bourreau » du Barça avec Levante en quarts de finale de la dernière Ligue) pour vider le but avec le 0-2 à 4,5 secondes de la fin. Raya a également marqué, mais hors du temps.