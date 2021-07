Pito, un ‘magicien’ à deux vitesses pour le Barça

07/07/2021 à 11:57 CEST

Ferrao est très probablement le joueur le plus décisif de la planète et le capitaine Sergio Lozano l’un des plus complets lorsque les blessures le permettent, mais Le cas de Pito est unique en raison de ses conditions et de sa capacité à arbitrer le jeu.

Le pivot Jean Pierre Guisel Costa ‘Pito’ il a 29 ans Et il s’émerveille dans la ligue depuis cinq saisons (les trois premières à El Pozo Murcia et les deux dernières à Movistar Inter) pour sa façon simple de comprendre le futsal.

Un génie du futsal

Avec le Brésilien en piste, son équipe joue à deux vitesses. Quand le génie né à Chapecó (la même ville où Ferrao est venu au monde) caresse le ballon dos au but, le monde s’arrête.

Cependant, de ce calme à la tension typique d’un python à peine quelques centièmes passent sur le point d’attaquer et là, il est mortel en raison de sa capacité à toujours choisir la meilleure option pour l’équipe.

Au dernier service de Txus Lahoz à la tête de la direction sportive, Pito a signé ce mercredi comme signature vedette du FC Barcelone pour les trois prochaines saisons dans un effort économique important maintenant que c’est une période de vaches maigres dans le club.

Je connais la circonstance que Jesús Velasco connaît parfaitement cette référence de la ‘verdeamarelha’, puisqu’il l’avait à sa disposition lors de la saison 2019-20 à l’Inter. Dans cet exercice, il a également joué aux côtés de son nouveau coéquipier Carlos Ortiz.

Pito, radieux après avoir signé avec le Barça

Arrivé à Murcie à l’été 2016 de Carlos Barbosa, le Brésilien a marqué 19 buts lors de sa première saison en tant que boucher (seulement derrière les 21 d’Álex Yepes), il est passé à 25 lors d’une saison 2017-18 sensationnelle et en a marqué 20 lors de la suivante.

En 2019, il était sur le point de signer pour le Barça, mais l’engagement réussi pour le renouvellement d’Adolfo empêcha d’entreprendre cette opération. Ainsi, il est allé à l’Inter, où il a marqué 15 “cibles” en 2019-20 (deux de son compatriote Gadeia) en conquérant le championnat contre vents et marées et 12 dans le passé avec la Coupe d’Espagne, la Coupe du Roi et la Supercoupe dans le sac.

C’est ainsi que le Barça a annoncé ce mercredi la signature de Pito

Bonheur immense

Comme on peut le voir sur les photographies, Pito a surpris tout le monde par l’énorme illusion qu’il dégageait dans chaque geste, dans chaque moindre pression. Et c’est que l’exinterista rêvait de s’habiller comme un joueur du Barça depuis des années.

“Dès le premier instant, vous voyez la grandeur de ce club. Je suis très excité, dans le meilleur moment de ma carrière. L’objectif est de travailler pour remporter tous les titres possibles », a déclaré cette signature de campanillas pour Jesús Velasco.

Pito et l’ex-bleu Aicardo, face à face

“Depuis que je suis enfant, je rêve d’être dans un club comme le Barça et maintenant il est temps d’en profiter. Je tiens à remercier Txus Lahoz et Andreu Plaza, qui ont entamé les négociations. Et ce fut un honneur de rencontrer le président Laporta. Je suis sûr que je vais passer un bon moment au Barça », a poursuivi un Pito qui a laissé une impression extraordinaire et qui sera une référence dans cette nouvelle étape pour les sections que le président Joan Laporta entend construire.

“Je suis un joueur heureux et j’essaie de transmettre cette joie sur le terrain. Le travail et la persévérance au quotidien sont les seuls moyens d’atteindre vos objectifs. J’ai vécu de très beaux duels contre le Barça, mais maintenant nous sommes ensemble et je suis sûr que nous allons faire plaisir aux fans”, a conclu le Brésilien.