pitreries de la ligne de touche, six victoires sur six

José Mourinho n’allait jamais rentrer tranquillement en Italie.

Le Portugais avait été radié par de nombreux experts dans le match après son passage raté à Tottenham.

Mourinho a redynamisé sa carrière à Rome, mais ce n’est qu’un début

.

Mourinho a été en pleine forme dans la capitale italienne

La vérité est que Mourinho est au box-office et qu’il doit être maintenu au plus haut niveau de gestion le plus longtemps possible.

Gagnant ou perdant, le joueur de 58 ans offre un divertissement pas comme les autres et son bref passage à la tête de la Roma en témoigne.

Il a mené les Giallorossi à six victoires en six matches alors qu’ils sont en tête du classement de la Serie A.

Non seulement cela, mais il a été photographié en train de manger de la pizza dans un train après une grosse victoire et, plus récemment, il a chargé sur la ligne de touche pour célébrer un vainqueur dramatique de Stephan El Shaarawy contre Sassuolo dans les braises mourantes de l’affrontement au Stadio Olimpico.

Mourinho et Abraham ont formé un grand lien

Tous ces épisodes étaient peut-être attendus, mais le lien de Mourinho avec Tammy Abraham a pris tout le monde par surprise.

Un nouveau souffle a été donné à la carrière du joueur de 23 ans après son transfert dans la capitale italienne.

Il a marqué deux buts et ajouté deux passes décisives en cinq matches et il n’est pas surprenant qu’il ait été la cible de la course folle de Mourinho sur la ligne de touche le week-end dernier.

L’attaquant s’épanouit sous la direction de Mourinho

Abraham était un paria en Angleterre à Chelsea et tout comme Mourinho, il a montré qu’un changement de décor peut faire du bien au monde entier une carrière trébuchante.

Mourinho était un héros la dernière fois qu’il était en Italie, menant l’Inter Milan vers le titre et un incroyable triomphe en Ligue des champions.

Reste à savoir si ses débuts sublimes à Rome perdurent, mais on a l’impression qu’il a fait pour le football italien.

Il veut un groupe de joueurs qui versera du sang et des larmes sur le terrain pour lui.

En Abraham, il a exactement cela.

