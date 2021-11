Pitt abandonne un autre jeu d’achat pour commencer sa saison

Si vous n’êtes pas familier avec le terme « acheter une partie », c’est essentiellement ceci : un adversaire bien supérieur paie un adversaire inférieur hors conférence pour jouer contre lui.

Et pour la troisième saison consécutive, l’équipe de basket-ball de l’Université de Pittsburgh a perdu un tel match – y compris des matchs d’ouverture consécutifs à domicile. Ce fut d’abord une défaite de 75-70 contre Nicholls St. au cours de la saison 2019-2020. Puis Pitt a laissé tomber son match d’ouverture à domicile 80-70 contre Saint Francis l’année dernière. La dernière défaite en ouverture de saison est survenue aux mains de The Citadel, un outsider de 10,5 points qui est entré au Petersen Events Center et a infligé aux Panthers une défaite de 78-63.

Ce qui rend la dernière défaite de Pitt d’autant plus épouvantable, c’est le fait qu’il n’y a aucune excuse pour cela. La saison 2020-21 a été remplie de bizarreries; pas de fans, sensation de mêlée, etc., et la saison précédente pourrait être considérée comme une pause malchanceuse – Pitt n’a traîné que d’un point avec moins d’une minute à jouer et a eu une chance d’égaliser avec environ 10 secondes à jouer. Le passage à tabac que The Citadel a donné à Pitt mardi soir était inexcusable. Il y avait des fans et beaucoup d’énergie de la part de la foule le jour de l’ouverture, mais Pitt a été surclassé dès le début.

Pitt perd une partie d’achat contre The Citadel. Le summum de la brutalité. – Jon Rothstein (@JonRothstein) 10 novembre 2021

Les deux défaites précédentes ont donné le ton de la façon dont chaque saison s’est déroulée alors que Pitt a terminé les deux avec un record de défaites. Dans l’espoir d’éviter un résultat similaire cette année, Pitt se dirige vers la Virginie-Occidentale en cherchant à atteindre 0,500 au début de cette saison.

Alors que la défaite de Pitt a pris le gâteau pour le plus embarrassant mardi soir, il y avait quelques autres candidats forts à l’ACC. Georgia Tech, un favori de 9,5 points chez Tipico Sportsbook, n’a pas pu ébranler les Redhawks de Miami (OH). Ils n’obtiennent pas de laissez-passer, mais les Redhawks ont ramené pratiquement toute son équipe d’il y a une saison. Alors, je comprends ; la cohésion et la familiarité aident en début de saison. Cependant, la défaite du n°25 Virginia contre la Navy était mauvaise.

Ce n’est pas votre équipe de Virginie du milieu à la fin des années 2010 qui a des attentes en matière de championnat national. Mais c’est une équipe classée au niveau national qui a toujours Tony Bennett à la barre. Cela semble être une recette mûre pour couvrir un écart de 15,5 points, sans parler de remporter un match d’ouverture à domicile contre un adversaire qui n’avait pas battu une équipe du Top 25 depuis que David Robinson était sur la liste. Apparemment pas, car les Cavaliers sont tombés 66-58 face aux aspirants mardi.

Dans l’état actuel des choses, l’ACC connaît un début intéressant. Assurez-vous de surveiller l’action mercredi soir lorsque Florida State s’ouvre en tant que favoris à domicile de 19,5 points contre Penn, et Wake Forest (-15,5) accueille William & Mary.

