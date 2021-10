‘Pivi’ Romero apparaîtra dans l’endossement de ‘Canelo’ vs. Usine à Las Vegas

L’olympien mexicain Juan Pablo ‘Pivi’ Romero se produira le samedi 6 novembre prochain au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada; où il se mesure dans un duel de gros calibre contre le dominicain Elvis Rodríguez dans une collision d’étoiles montantes au sein de la division ultralégère.

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; Il tiendra son deuxième engagement sur le sol américain, à l’appui de la carte où Saúl ‘Canelo’ Álvarez affrontera Caleb Plant dans un duel d’unification pour les titres des super-moyens.

Romero Marín, deuxième sergent de l’armée mexicaine, a battu le dur colombien Deiner Berrio à l’Académie militaire de West Point à New York lors de sa dernière sortie, laissant un bon goût dans la bouche des fans nord-américains, il sera donc à nouveau sous les projecteurs . , en demi-étoile au sein d’un scrutin qui sera vu dans des millions de foyers à travers le monde.

Le « Dominican Kid » de 25 ans enregistre 11 victoires, dont 10 via du chloroforme pur et une défaite ; Il gère la garde gaucher à la perfection et son coup de poing précis lui a permis de faire 7 combats l’année dernière, grâce à ses impressionnants KO dans les premiers rounds des combats.

La fierté de Villa del Carbón, qui a représenté le Mexique aux Jeux Olympiques de Rio 2016, ajoute 14 victoires avec 9 KO et sous les ordres de son père et entraîneur Pablo Romero est dans la phase forte de sa préparation à l’engagement transcendantal, même qui pourrait catapulter votre carrière vers des sommets insoupçonnés.