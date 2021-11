‘Pivi’ Romero élèvera le nom du Mexique à Las Vegas

Le Mexicain invaincu Juan Pablo ‘Pivi’ Romero est prêt à se produire le 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, où il mesurera ses forces dans un duel international avec le prometteur dominicain Elvis Rodríguez.

Romero et Rodríguez sont deux combattants avec une énorme projection dans l’avenir, et ils s’affronteront dans le duel semi-star du scrutin dirigé par le Mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez qui fait face à un duel d’unification dans la division des super-moyens avec l’Américain invaincu Caleb Plante.

Juan Pablo, représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; Il sait parfaitement ce que signifie représenter le Mexique depuis son passage en tant que représentant national, où il a réussi à porter les couleurs de notre pays aux Jeux Olympiques de Rio 2016, en plus du championnat des World Series of Boxing, organisé en Angleterre.

Le deuxième sergent de l’armée mexicaine connaît la difficulté du gaucher antillais, qui compte 10 KO dans ses 11 victoires, ainsi qu’une longue carrière dans les quadrilatères des États-Unis, où il a affronté des combattants de styles et de nationalités variés. , mais jamais à un Mexicain.

La fierté des combattants de Villa del Carbón, État de Mexico ; Il tiendra son deuxième combat aux Etats-Unis, après avoir combattu à New York ; et son sixième rival d’origine étrangère après avoir battu deux Vénézuéliens, deux Colombiens et un Dominicain dans leurs combats les plus récents.