‘Pivi’ Romero et Elvis Rodríguez, deux étoiles montantes en collision à Las Vegas

Ce samedi 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada ; L’olympien mexicain Juan Pablo ‘Pivi’ Romero aura une sortie difficile lorsqu’il rencontrera le KO dominicain Elvis Rodríguez, dans un match de puissance à puissance dans la division des super-légers.

Le boxeur mexicain, représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; Il s’est dit très fier de participer à une carte d’une telle ampleur et d’être dans les meilleures conditions pour la bataille.

« Que tous les fans attendent avec impatience un grand spectacle et un grand match ; samedi, nous allons gagner tous les Mexicains parce que nous venons d’une célébration très importante comme le ‘Jour des morts’ et tout d’abord, Dieu va sortir les mains en l’air », a déclaré la fierté de Villa del Carbón.

«Nous sommes bien préparés pour dominer et démontrer la valeur de la boxe mexicaine. J’ai assez de préparation pour mener ce combat », a-t-il condamné dans une seconde intervention.

« Je suis un boxeur qui va de l’avant et j’ai aussi mis ma main forte, je m’en fiche s’il en a mis KO 10 ou 20 car j’ai aussi mes forces », a-t-il répondu lorsqu’on l’interroge sur les 10 KO en 11 victoires de son adversaire .

Elvis, qui est surnommé « The Dominican Kid », a déclaré : « Je me sens heureux et motivé d’être à ce grand événement ; La route a été longue et je suis plus que prêt à sortir la main levée ».

« Je viens montrer au monde de la boxe de quoi je suis fait ; J’ai travaillé sur toutes mes erreurs et vous allez voir un Elvis très différent ce samedi. C’est un nouveau départ pour ma carrière, après que de grandes choses arrivent pour Elvis et je suis prêt pour ce moment », a-t-il conclu.

Pour ce vendredi, Romero Marín et tous les autres membres de la carte qui dirigent le duel unificateur entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb « Sweethands’ Plant ont rendez-vous avec le Romain à 1h00 de l’après-midi, heure de Las Vegas.