El olímpico mexicano Juan Pablo ‘Pivi’ Romero hará su primer combate profesional en los cuadrilateros de los Estados Unidos el próximo 22 de abril, en duelo de invictos acordado en la división de los superligeros frente al californiano Jonathan ‘Thunder’ Navarro en la Ciudad de New York.

Le combat stellaire du scrutin présenté par Ring City USA et Promociones del Pueblo, promet de secouer le Hayes Gimnasium de l’Académie militaire américaine avec un duel de deux jeunes qui se sont montrés comme de futurs champions, mais d’abord ils doivent surmonter un test dont un seul d’entre eux sortira en tête.

Fierté de Villa del Carbón dans l’État du Mexique, Romero Marín a représenté notre pays aux Jeux Olympiques de Rio 2016, il s’additionne et est prêt à donner sa poitrine; Le ‘Pivi’ a 13 combats professionnels sans perdre la défaite, avec 9 victoires via du chloroforme pur et une séquence positive de 7 KO d’affilée lors de ses 8 derniers combats.

En revanche, le boxeur né à Los Angeles, compte 17 victoires dont 9 avant la limite, gère la bonne garde à la perfection et cumule les victoires lors des précédents duels internationaux; 6 contre des Mexicains et un Nicaraguayen.

Dans le combat semi-star du scrutin, la Mexicaine Erika Cruz Hernández, cherchera le titre mondial des poids plumes WBA face à la monarque canadienne Jelena Mrdjenovich, triple championne du monde qui ajoute une longue liste de titres et rivaux du plus haut niveau.