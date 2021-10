Pivo Pod X, le support intelligent qui vous suit pour toujours être parfait en vidéos et photos

Nouvelles connexes

Les vidéos et photographies partagées sur les réseaux sociaux sont chaque jour de meilleure qualité. Les utilisateurs en Espagne cherchent à ce jour la meilleure lumière et le bon angle dans les émissions en direct et le contenu qu’ils publient. Pour y parvenir, des produits sont créés pour tous les budgets.

Pivo Pod X il fait partie de cette nouvelle industrie. C’est un support pour le téléphone qui grâce à l’intelligence artificielle peut s’occuper de prendre les meilleurs clichés et suivre la personne avec l’appareil photo. Ainsi, il n’est plus nécessaire de demander à un ami de prendre notre photo.

Ses créateurs viennent de lancer le deuxième campagne de financement participatif pour financer ce projet. Pivo Pod X est basé sur un petit appareil qui fonctionne via des applications de montage vidéo mobiles et une télécommande, à partir de 137 euros.

Vidéo de poche

Son fonctionnement est simple, le mobile est placé dans le support en forme de biscuit. Grâce à l’application mobile, l’appareil analyse ce qui est vu à travers l’appareil photo du téléphone et gérer les ajustements nécessaires pour que la vidéo ou les photos se passent bien.

Aussi bien les personnes que les animaux, le système de reconnaissance intelligent peut suivre le protagoniste de la vidéo en mouvement. Pivo zoome ou pivote sur lui-même à 360º et verticalement pour avoir toujours votre objectif principal à l’écran, mais en appliquant la stabilisation en même temps.

Pivo Pod X, support intelligent pour GetPivo mobile

Il offre également des réglages de couleur et de lumière lors de l’enregistrement ou de la prise de photos. De cette façon, les utilisateurs évitent d’avoir à corriger ces paramètres après l’enregistrement.

Pour prendre des photos, les développeurs de ce projet ont créé la fonction Composition AI, « analyse automatiquement l’environnement pour capturer l’éclairage, les couleurs, les angles et la mise au point adaptés à vos photos » expliquent-ils.

L’appareil peut être contrôlé à l’aide de la télécommande incluse dans le kit, mais il fonctionne également avec le contrôle gestuel. Cela fonctionne à la fois pour les photos fixes, les vidéos animées, les émissions en direct et les appels vidéo avec la famille.

Adieu le trépied

Les créateurs de ce projet sont responsables d’autres produits tels que trépieds intelligents ou webcams auxquels ils ont ajouté des qualités. L’une des nouveautés qu’intègre Pivo Pod X est la possibilité de pivoter horizontalement, mais aussi verticalement.

Pivo Pod X GetPivo Omicrono

Comme d’habitude sur le site Kickstarter où le projet a été publié, plusieurs kits sont proposés à des prix différents. Le plus basique est à partir de 137€ et il n’inclut que le Pivo Pod X avec l’application qui sera disponible sous peu.

Le plus cher est de 377 euros avec deux kits complets dans lesquels se trouvent deux appareils, avec télécommandes, micro et étui de voyage pour les ranger. La livraison du produit est prévue pour début 2022 dans n’importe quel pays.

