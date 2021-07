PIVOT! Les reporters de WH se joignent à une campagne alarmiste pour ramener les restrictions de Covid ⋆ .

Après une semaine qui consistait en une poussée véhémente contre le nouvel édit de masque de l’administration Biden et des menaces de rétablir les restrictions paralysantes de Covid, les médias libéraux ont décidé vendredi de se ranger lors du point de presse de la Maison Blanche, seul Peter Doocy de Fox News restant sceptique à ce sujet changement soudain.

Et sur le front de la désinformation, de nombreux journalistes ont répété que l’administration Biden avait utilisé une épidémie de Covid plus tôt ce mois-ci à Provincetown, dans le Massachusetts, pour justifier le masquage et d’autres mesures d’atténuation alors qu’en réalité, cela événement très débauche n’est pas représentatif de la population américaine.

Alexandra Jaffe de l’Associated Press a ouvert les questions à l’attachée de presse principale adjointe Karine Jean-Pierre en vantant la fuite PowerPoint du CDC qui brosse un tableau grave de la variante Delta, même pour les vaccinés.

Jaffe a même lu des extraits sur sa transmissibilité avant de se demander si le président Biden n’est pas assez sombre avec le peuple américain, ajoutant : “[W]Pourquoi ne voyons-nous pas des recommandations universelles pour le masquage universel ? Pourquoi est-ce uniquement dans les zones de transition alors que le CDC semble suggérer qu’un masquage universel est nécessaire ? »

Jean-Pierre a donné une longue réponse couvrant leurs traces, défendant les propres mots de Biden au cours du mois dernier et affirmant que «la réponse» pour sortir de la pandémie continue d’être “besoin[ing] plus de personnes à se faire vacciner.

Kelly O’Donnell de NBC a été le premier journaliste à évoquer cette “Fête du 4 juillet qui s’est déroulée dans le Massachusetts, où la variante Delta était prédominante” comme un moyen de demander si le président Biden devrait rétablir les interdictions des grands rassemblements.

Jean-Pierre a répondu que Biden continuerait à « suivre la science » et à « écouter les experts en santé publique » en tant que son « étoile du nord ».

MaryAlice Parks d’ABC et Weijia Jiang de CBS parleraient également de ce « superdiffuseur » mettant en doute la capacité des vaccins à contrecarrer les cas révolutionnaires, mais ni l’un ni l’autre reconnu les problèmes avec cette histoire.

Pour les non habitués, les « ours » pourrait être défini comme des hommes gais plus grands et masculins avec beaucoup de cheveux. Et “Semaine de l’ours” dans l’État de la baie a la réputation de impliquant beaucoup de mauvais choix de vie, y compris beaucoup de relations sexuelles et homosexuelles.

Mais bien sûr, dictons la politique de santé publique à partir de cela de la même manière que nous ferions des changements en fonction de l’intérieur d’une fraternité un samedi soir ou des chambres d’hôtel pendant les vacances de printemps en Floride.

De retour aux questions, Weijia Jiang de CBS s’est interrogé sur plus d’exigences en matière de masques et d’interdictions de rassemblements en raison de la variante Delta et de Provincetown (cliquez sur « développer »):

JIANG: Juste pour faire suite à tout cela, vous avez mentionné les données du CDC qui ont été publiées mardi. Je pense que la question est de savoir pourquoi ces directives ne correspondent pas aux directives du mémo interne, car mardi, ils ont mis à jour les directives du masque pour dire que vous ne devez porter que dans des endroits à transmissibilité élevée ou modérée. La note interne qui a été divulguée indique qu’étant donné la transmissibilité et la couverture actuelle plus élevées, la couverture vaccinale, le masquage universel est essentiel pour réduire la transmission. Alors, pourquoi les recommandations ne correspondent-elles pas ? Et, deuxièmement, le public américain devrait-il anticiper des directives mises à jour qui incluent le masquage universel et également de nouvelles directives sur les grands rassemblements et combien de personnes devraient se rassembler, compte tenu de ce que nous voyons de Provincetown ? (….) JIANG : La Maison Blanche a-t-elle examiné le mémo interne et les diapositives du CDC ? JEAN-PIERRE : Je n’ai rien à dire là-dessus, et je pourrais regarder les langues. JIANG : D’accord parce que les langues – les analogies sont pleines d’espoir pour comprendre, par exemple, vous savez là que la variante delta est aussi contagieuse que la varicelle ou plus contagieuse que le rhume ou Ebola. Est-ce que ce sont des choses qu’ils vont présenter au public pour nous aider à comprendre ? JEAN-PIERRE : Eh bien, les données sont publiées aujourd’hui. (….) JIANG : [F]suivi sur Kelly. De toutes les semaines à ne pas avoir de briefing Covid, pourquoi cette semaine ? JEAN-PIERRE : Je veux dire, je sais que c’est la question que vous me posez tous, mais ils – les médecins ont été à la télévision nationale toute la semaine, en ont parlé, ont répondu aux questions sur votre net – sur vos réseaux, donc ils ont été là-bas en train de parler – ils ne se cachent pas. Ils ont en fait des conversations avec des ancres et des hôtes pour répondre aux questions difficiles sur la variante Delta, sur le masquage CDC. Et donc, ils ont été là-bas. Ils ne se cachent pas. En fait, ils en parlent presque tous les jours, alors vous savez, et — et nous avons entendu hier le président des États-Unis pendant plus de 30 minutes dans lequel beaucoup d’entre vous étaient en[.]

Plus tard dans le briefing, Jeff Mason de . a semblé catastrophique alors qu’il réfléchissait à la probabilité que l’administration envisage « plus de blocages, de blocages partiels ou – ou quoi que ce soit de ce genre. »

Bien que Jean-Pierre dirait «nous n’allons pas nous diriger vers un verrouillage», Biden contredirait au moins partiellement elle et lui-même à partir de jeudi) quelques heures plus tard en quittant la Maison Blanche.

Ailleurs, Scott Detrow de NPR a posé deux questions sur le retour de tests Covid plus fréquents pour les journalistes et le personnel de la Maison Blanche, Phil Mattingly de CNN a correctement noté que les allégations de la variante Delta pourraient augmenter l’hésitation au vaccin, et un journaliste du siège de CBS News Radio a suivi des collègues de plus tôt dans faire pression pour “de nouvelles restrictions, des restrictions possibles concernant les rassemblements de grands groupes”.

Comme indiqué en haut, Doocy a maintenu la pression. Dans sa première de quatre questions, il a souligné le taille infinitésimale des cas révolutionnaires, ce qui a conduit Jean-Pierre à adopter une position pour le reste des allers-retours qui n’était pas trop différente du livre de jeu de la condescendance de Psaki (cliquez sur “développer”) :

DOOCY : Sur la base de votre argument, les vaccins fonctionnent, alors pourquoi le président demande-t-il aux personnes vaccinées de se déguiser ? S’il y a eu juste. 0,00035% des 161 millions d’Américains complètement vaccinés qui ont eu un cas révolutionnaire [sic]. JEAN-PIERRE : Ecoutez, laissez-moi vous donner les faits sur la variante delta. Et peut-être ceci – Cela aidera Peter. Il se propage plus de deux fois plus facilement d’une personne à une autre, et il se propage rapidement. C’est vraiment juste à travers le pays, et c’est juste le fait. Il y a deux mois, seulement 1% des Covid aux États-Unis étaient Delta. À présent? Plus de 80 pour cent sont Delta. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd’hui avec ce vaccin, et il en est ainsi. Nous écoutons les experts, les conseils du CDC et c’est ce qu’ils nous disent. Si vous vivez dans une zone qui a – qui est très contagieuse, et qui a des niveaux élevés, vous devez – disent-ils – ils vous conseillent de porter un masque pour vous protéger et pour protéger votre communauté et votre famille. C’est l’orientation que nous obtenons. DOOCY: Et certaines des informations préliminaires que nous avons vues du CDC indiquent que cette nouvelle directive pour les personnes vaccinées à se masquer est basée sur les données de personnes qui sont tombées malades en faisant la fête à Provincetown, Massachusetts. La Maison Blanche a-t-elle vu une preuve que la citation se propage – les personnes vaccinées propagent Covid qui ne vont pas aux grandes fêtes ? JEAN-PIERRE : Voici ce que nous – nous savons et je vais juste le répéter. Nous devons faire vacciner les gens. C’est – c’est vraiment la réponse ici. C’est ce que nous voyons de C — c’est ce que nous entendons de CDC. C’est ce que nous voyons même sur les diapositives, c’est que les gens doivent se faire vacciner. C’est ainsi que nous combattons le Delta – la variante delta. C’est ainsi que nous trouvons Covid.

Avant de passer à autre chose, Doocy a travaillé sur deux questions sur le statut du ministère de la Justice, donnant le feu vert au président Biden pour obliger tous les Américains à se faire vacciner contre Covid.

Pour voir la transcription pertinente du briefing du 30 juillet, cliquez ici.