Pixar donne-t-il la priorité aux histoires personnelles par rapport aux suites? Les cinéastes de Luca ont des pensées

On dirait que Pixar n’a pas nécessairement décidé intentionnellement de changer d’orientation, mais a naturellement été conduit à une ère unique pour le studio qui inaugurera un certain nombre de nouvelles voix après que des cinéastes comme John Lasseter, Brad Bird, Pete Docter et Andrew Stanton aient fourni leurs talents aux premiers films pour le studio. En 2018, Pixar a également vu un changement majeur lorsque Lasseter, l’ancien chef et directeur de la création de Pixar Studios et de Walt Disney Animation, a quitté son poste après des allégations d’inconduite sexuelle.