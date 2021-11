Pixel 6 Magic Eraser présenté dans 13 exemples amusants

Rita El Khoury / Autorité Android

Lorsque le Pixel 6 a été annoncé, l’une des fonctionnalités les plus intrigantes que Google a mis en évidence était la possibilité de supprimer numériquement des personnes et des objets d’une photo. Surnommée Magic Eraser, l’option peut « nettoyer » vos photos des passants, des étrangers aléatoires et des objets indésirables qui détournent l’attention du sujet principal de votre prise de vue. C’est un bon tour, et beaucoup d’entre nous l’ont mis à l’épreuve pour voir à quel point il fonctionne bien.

En général, Magic Eraser fonctionne relativement bien. Il identifie correctement les distractions et trouve un moyen à moitié décent de les remplacer par ce qui devrait être derrière elles. Mais vous pouvez également prendre le relais et sélectionner manuellement des zones ou des objets à supprimer de la photo. Ceci, bien sûr, peut entraîner des effets indésirables. Et beaucoup de bêtises. L’encoche du nouveau MacBook Pro d’Apple peut être effacée en une seconde, de même que vos sourcils, le plateau contenant votre nourriture, etc. C’est incroyablement amusant – et une énorme perte de temps – de jouer avec cela et de voir ce que les algorithmes de Google vont cracher. Et bénissez leurs petits cœurs d’apprentissage automatique, ils se démènent pour obtenir des résultats décents.

J’ai décidé de passer quelques heures à essayer de tester Magic Eraser et de le pousser à ses limites. Dans cet article très sérieux, très scientifique, très bien documenté, je vais vous relayer mes découvertes.

Notre avis : Le Pixel 6 vaut chaque centime

Un film très effrayant

J’avoue, cette prise de vue de votre serviteur devant la fontaine d’eau de Genève était effrayante au départ, mais sortez mon visage et c’est carrément dérangeant. Qui habite cette veste ? A qui sont ces mains ? Et pourquoi la veste ne s’effondre-t-elle pas ? Toutes les questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre.

Une arrivée colorée

La célèbre Torre Glòries de Barcelone occupe le devant de la scène dans cette image peut-être ascendante qui pourrait être une interprétation colorée de la célèbre affiche du film Arrivée. Prions pour que les extraterrestres à l’intérieur apprennent à communiquer plus rapidement.

Zooms monocycle

Dans cet exploit brillant ci-dessous, vous verrez ma capacité de génie à utiliser non pas une mais deux des fonctionnalités de l’appareil photo du Pixel 6 en tandem. Le mode mouvement brouille l’arrière-plan derrière notre cycliste et le maintient au point pour donner une bonne impression de vitesse. Mais en enlevant la roue avant de son vélo, il a l’air encore plus fou. On pourrait même lui attribuer l’étiquette terminologiquement exacte de « zoomies ».

En état de lévitation

En parlant de lévitation, j’ai passé la majeure partie de deux minutes à demander à mon mari de sauter pour que je puisse capturer sa photo pendant cette magnifique heure de crépuscule. Il sautait trop bas et je ratais le coup. Plus maintenant, cependant. Maintenant, je peux le faire partir comme une fusée, laissant le sol loin derrière lui.

Voiture aveugle

Bien que vous puissiez supprimer n’importe quelle caractéristique faciale des humains et des animaux domestiques, je pense que c’est un peu désagréable, alors j’ai trouvé mon réconfort dans les objets inanimés. Comme cette Bugatti qui se sent un peu… bleu, je suppose. Prenez des notes, les enfants, c’est ce qui arrive quand le design minimaliste va trop loin.

Une bosse plus plate

Tout le monde a déploré l’énorme bosse de l’appareil photo du Pixel 6. Vous avez demandé, nous avons (euh) livré. Voici le Pixel 6 Pro, sans bosse. Cette photo a été prise six mois après l’accouchement. Bébé et maman vont bien, mais le grand angle a causé des problèmes pendant le processus d’accouchement.

Par souci de continuité

Tout le monde aime les lignes épurées, mais parfois le photographe (dans ce cas, moi) est assez inconsidéré pour les déranger en plaçant des objets devant eux. Pas plus. Cette erreur a été justement corrigée tout en gardant à la fois la crème glacée et le fond. J’appelle cela un gagnant-gagnant.

Une chaise très cassée

Nous retournons à Genève pour ruiner un autre des monuments de la ville, cette fois la célèbre Broken Chair. Hé, il était déjà cassé quand je l’ai trouvé ! Mais comme son message sur les mines terrestres n’a pas été bien compris par tout le monde, j’ai pensé qu’une modification supplémentaire s’imposait.

Voiture sans câble

C’est ce qu’on appelle un téléphérique pour une raison, jusqu’à ce que vous regardiez au-dessus de vous et réalisiez qu’il n’y a pas de câble. Quoi? Comment? Ne vous inquiétez pas, mon cher ami, car le spécialiste de la télékinésie le plus renommé au monde est sur l’affaire. Oh attends, il a même déplacé l’affaire. Désolé, nous ne sommes plus sûrs. Nous espérons que vous savez nager.

Ombres mystérieuses

Ils peuvent sembler mignons et fragiles, mais les flamants roses sont parmi les animaux les plus forts qui existent. Je l’ai entendu une fois sur un podcast, mais n’hésitez pas à perdre quelques heures à lire sur la façon dont leurs jambes dégingandées peuvent geler pendant la nuit dans les lacs, les forçant à rester sur place jusqu’au matin, lorsque la glace fond. Ou vous pouvez regarder cette photo où leurs jambes sont si maigres qu’elles sont presque invisibles, mais les ombres sont là pour nous rappeler leur présence.

La nature a pris le dessus

Le jardinier de cette belle maison de la Petite France de Strasbourg me détestera certainement pour celle-ci. Autant d’heures passées à tailler et à faire en sorte que toutes les feuilles tournent autour des fenêtres uniquement pour que je vienne avec mon Pixel 6, dessine quelques gribouillis sur l’écran et ruine tout le travail acharné. Mais regardez ce revêtement vert luxuriant, et même le bois à l’étage est devenu jaloux et a décidé d’envahir les fenêtres aussi.

En rapport: Tout ce que vous devez savoir sur l’interface utilisateur Pixel de Google

Donc tu penses pouvoir danser

J’adore le tennis, mais avez-vous remarqué tous les mouvements ridicules que font les joueurs en essayant de frapper la balle ? Oh, tu ne l’as pas fait. Bon alors, voici un exemple de quasi-danse de Dominic Thiem. Tout est une question de timing et de rythme.

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle fonction Magic Eraser du Pixel peut être une source infinie de plaisir et de malice. Bien que l’idée de supprimer les objets indésirables des photos ne soit pas nouvelle, le fait qu’elle soit maintenant si facilement disponible signifie que beaucoup plus d’utilisateurs pourront l’essayer. C’est encore plus impressionnant si l’on considère que cela fonctionne sur l’ensemble de votre bibliothèque Google Photos, pas seulement sur les photos prises par le Pixel 6.

commentaires