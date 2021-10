Pixel 6 n’est pas le bon nom pour les nouveaux téléphones de Google

C. Scott Brown / Autorité Android

Google a enfin dévoilé les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Après des mois de fuites et d’annonces officielles, les téléphones sont en fait assez impressionnants. C’est peut-être l’une des rares fois de mémoire récente où un produit technologique a été à la hauteur du battage médiatique.

Ayant utilisé les deux téléphones maintenant (bien que très brièvement), je peux dire ceci : ce sont les Pixels que j’attendais. J’ai déjà écrit sur la façon dont Google s’est continuellement tiré dans le pied depuis le premier Pixel en 2016, mais cela se termine maintenant. Les nouveaux Pixels – et en particulier le Pixel 6 Pro – sont enfin au point où je serais peut-être prêt à en acheter un pour moi-même. Je n’ai jamais pensé à cela à propos d’un téléphone Pixel. Déjà.

Je n’ai jamais voulu un téléphone Pixel parce qu’il n’y avait rien à leur sujet qui m’excitait. Les spécifications et la conception étaient généralement datées et les fonctionnalités que je voulais étaient soit à moitié cuites, soit complètement manquantes. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, cependant, sont tellement différents. Google me donne enfin (et la plupart des acheteurs que je connais) ce que nous voulons. C’est un changement de paradigme pour l’ensemble de la marque.

Je comprends pourquoi la série Pixel 6 est nommée ainsi. Il s’agit de la sixième série de téléphones principaux de la famille Pixel, il s’agit donc d’un Pixel 6. Je comprends. Cependant, le nom suggère que Pixel 6 et Pixel 6 Pro font partie d’une évolution. Cela me rappelle qu’il s’agit du sixième épisode de la série télévisée Pixel et que tous les autres épisodes ont précédé celui-ci.

Mais je suis désolé, ça ne ressemble pas à ça. Cela ne ressemble pas au chapitre 6 d’une série télévisée, cela ressemble à une toute autre série télévisée. Imaginez que vous veniez de vous gaver de cinq épisodes d’une série télévisée à petit budget d’il y a dix ans et que tout d’un coup, le chapitre 6 commence et qu’il a le budget et le polissage de The Mandalorian. Ce serait assez choquant, n’est-ce pas ?

C’est ce que j’ai l’impression qu’il se passe ici. Ce n’est pas seulement un nouveau chapitre pour la série Pixel – c’est un nouveau départ.

Ce n’est pas le chapitre 6 d’un livre. C’est un tout nouveau livre.

Vous pouvez consulter un certain nombre d’aspects de la série Pixel 6 pour voir ce changement. Les dessins sont complètement différents, évidemment. Les caméras bénéficient enfin d’une modernisation, ce que Google a évité au cours des trois dernières générations de Pixel. L’écran du Pixel 6 Pro est le plus avancé jamais vu sur un téléphone Pixel, et les deux téléphones (enfin !) ont d’énormes batteries. Pratiquement toutes les spécifications et tous les composants matériels sont soit plus avancés, soit repensés, soit les deux.

Comme je l’ai dit, il s’agit d’un changement de paradigme, et le nom des téléphones aurait dû correspondre à ce changement.

Je n’ai aucune idée de ce que Google aurait dû utiliser à la place. Peut-être supprimer les chiffres et aller avec des lettres ? Google Pixel Z ? Ou peut-être que Google aurait pu abandonner complètement « Pixel » et commencer quelque chose de nouveau. Je suis sûr que l’équipe marketing aurait pu trouver des idées sympas.

Bien sûr, je comprends pourquoi ce ne serait pas une bonne chose. Google a passé les cinq dernières années à renforcer la notoriété de la marque pour le mot « Pixel » et il n’est pas sur le point d’abandonner tout ce travail. Pourtant, d’un point de vue logique, je ne pense vraiment pas que ce téléphone porte le bon nom.

C’est un nouveau départ pour Google

J’ai utilisé tous les téléphones Pixel. Lors du test du Google Pixel 6, j’ai tenu le téléphone dans une main et le Google Pixel 5 dans l’autre. Honnêtement, si je ne connaissais pas mieux et que quelqu’un me disait que les téléphones proviennent de fabricants complètement différents, je le croirais. Ils sont plus différents que semblables.

Il appartiendra à chacun de lire ceci pour déterminer s’il aime ou non. Les conceptions Pixel 6 et Pixel 6 Pro divisent, cela ne fait aucun doute. Ce qui ne peut pas être soutenu, cependant, c’est que la série Pixel 6 représente un nouveau départ pour les ambitions de Google en matière de smartphones. L’entreprise se bat pour les clôtures ici, et c’est très excitant. Je suis sûr que c’est aussi extrêmement angoissant pour Google, mais c’est excitant pour nous, les fans de technologie dans les gradins.

Je souhaite vraiment que le nom de ce téléphone corresponde à ces ambitions. Cela fait bizarre pour un téléphone qui ne joue pas physiquement en toute sécurité à presque tous les égards d’avoir un nom qui, franchement, joue la sécurité. De toute évidence, les téléphones continueront d’être les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, peu importe ce que je dis, mais ne laissez pas le nom démentir ce qui se passe réellement ici. Ce téléphone n’est pas seulement une itération – c’est une déclaration que Google est là et prêt à faire bouger les choses.