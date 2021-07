Pixel 6 obtient une fonctionnalité incroyable qui n’est disponible que sur les iPhones

La série Pixel 6 de Google reviendra au statut de produit phare après le décevant Pixel 5 de l’année dernière. C’est ce que plusieurs fuites ont dit jusqu’à présent, et les fuites de Pixel sont généralement précises. Les téléphones fuient bien avant la conférence de presse annuelle de Google qui a lieu début octobre chaque automne. Il en va de même pour la série Pixel 6, bien que les fuites n’aient pas été aussi nombreuses jusqu’à présent. Google a réussi à empêcher certaines rumeurs, mais nous avons encore beaucoup d’informations sur le Pixel 6. Nous pensons connaître les noms de code Pixel 6 et leurs conceptions finales. Nous savons qu’ils fonctionnent sur le processeur personnalisé de Google (Whitechapel) et que le Pixel 6 Pro comportera un appareil photo à triple objectif à l’arrière. Maintenant, une nouvelle fuite de spécifications Pixel 6 nous donne encore plus de détails sur les deux combinés. Il révèle également une fonctionnalité intéressante qui n’était disponible que sur les iPhones jusqu’à présent.

Les spécifications du Pixel 6

Après avoir divulgué le design du Pixel 6 il y a quelques semaines, Jon Prosser est de retour avec les spécifications du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro dans un nouveau rapport. Une “source très fiable” a révélé que les deux téléphones Pixel 6 utiliseront le même SoC Google personnalisé et prendront en charge la connectivité Wi-Fi 6E et 5G. Les deux seront également certifiés AER. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ils présenteront des spécifications similaires, le Pixel 6 Pro étant généralement doté du meilleur matériel.

Les téléphones Pixel 6 plus gros embarqueront une batterie plus grosse, plus de RAM, plus d’options de stockage et un troisième objectif (téléobjectif). Mais le Pixel 6 comportera un écran AMOLED par rapport à l’OLED en plastique du Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 (nom de code : Oriel) Taille de l’écran : 6.4″

Affichage : AMOLED

Configuration de la caméra arrière : 50MP (Wide) + 12MP (Ultra Wide)

Caméra frontale : 8 MP

Batterie : 4614 mAh

Processeur : Google

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go/256 Go

Système d’exploitation : Android 12 Google Pixel 6 Pro (nom de code : Raven) Taille de l’écran : 6.71″

Affichage : OLED en plastique

Configuration de la caméra arrière : 50MP (Wide) + 48MP (Tele) + 12MP (Ultra Wide)

Caméra frontale : 12 MP

Batterie : 5000mAh

Processeur : Google

RAM : 12 Go

Stockage : 128 Go/256 Go/512 Go

Système d’exploitation : Android 12

La meilleure rumeur possible

Les spécifications du Pixel 6 sont conformes aux autres produits phares d’Android 2021. Ils devraient offrir des performances considérablement améliorées, en particulier par rapport au Pixel 5. Cela signifie également que les modèles Pixel 6 pourraient être légèrement plus chers que ce à quoi les fans s’attendent. Mais c’est le prix à payer pour un vaisseau amiral.

C’est ce qui rend la dernière remarque de Prosser sur le Pixel 6 encore plus excitante. Selon sa source, Google s’engage à au moins cinq ans de mises à jour logicielles pour les deux téléphones Pixel 6. C’est quelque chose d’inédit sur Android auparavant. Même les Pixels antérieurs de Google ne bénéficient pas d’autant d’années de mises à niveau logicielles.

La fonctionnalité rumeur mettrait la série Pixel 6 à égalité avec les iPhones. Apple est la seule entreprise à prendre en charge l’ancien matériel pendant au moins cinq ans après son lancement. La série iPhone 6s 2015 fonctionnera toujours avec iOS 15 de cette année. Certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles pour les anciens combinés, mais ils bénéficieront toujours de la plupart des mises à niveau iOS 15.

Payer plus d’argent pour un appareil Pixel 6 avec des spécifications haut de gamme et une fenêtre de mise à jour Android de cinq ans aurait beaucoup de sens. Cela dit, nous ne regardons qu’une rumeur pour le moment. Espérons que Google confirmera la nouvelle cet automne.

