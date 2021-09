Pixel 6 pourrait obtenir une charge sans fil plus rapide que l’iPhone 12, Galaxy S21

Le Pixel 5 sur un socle de recharge sans filSource : Daniel Bader / Android Central

En juin, nous avons entendu des rumeurs concernant un accessoire Pixel Stand, qui aurait des ventilateurs de refroidissement intégrés pour maintenir la température de votre Pixel basse tout en prenant en charge une charge sans fil plus rapide. Apparemment, les ventilateurs deviendront automatiquement silencieux si vous utilisez Google Assistant ou l’application Recorder, et vous pouvez choisir la vitesse à laquelle votre téléphone se charge en échange d’un bruit de ventilateur plus ou moins élevé.

Aujourd’hui, une source de vente au détail d’Android Police a fourni la preuve que le Pixel Stand existe et est déjà expédié dans divers magasins en préparation du lancement du Google Pixel 6.

Selon la source, ce nouveau Pixel Stand atteindra 23W. Le support actuellement disponible ne prend en charge que jusqu’à 10 W de charge, tandis que le Pixel 5 fonctionnait techniquement jusqu’à 15 W. Si ce rapport est exact, le Pixel 6 pourrait prendre en charge la charge sans fil jusqu’à 23 W, voire plus. La plupart des meilleurs téléphones Android actuels atteignent une puissance maximale de 10 W ou 15 W, ce qui en fait un avantage assez intéressant pour le prochain téléphone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Google Pixel Stand disponible dispose désormais d’un mode ambiant où votre Pixel devient essentiellement un écran intelligent pour Google Assistant. Il vous permet de voir des diaporamas de vos photos préférées, d’utiliser rapidement l’Assistant Google pour les commandes et les raccourcis, ou de consulter votre flux Nest Cam. Bien que nous soyons fan de l’ancien modèle, il coûtait 79 $, ce qui le rend assez cher pour un chargeur sans fil.

Étant donné que le nouveau Pixel Stand ajoutera des ventilateurs et une charge plus rapide, ce nouvel accessoire coûtera probablement encore plus cher. Et étant donné que le Pixel 6 prend en charge la charge filaire de 33 W – mais ne sera pas livré avec un chargeur filaire – nous devrons voir combien de propriétaires de Pixel 6 décident d’investir à la fois dans un chargeur filaire et sans fil.

Sinon, cette nouvelle nous excite pour une autre raison : si les accessoires Pixel 6 arrivent dans les magasins, il va de soi que les téléphones eux-mêmes suivront bientôt. Nous ne pouvons qu’espérer que Google annonce officiellement une date de sortie prochainement, bien que nous n’attendions pas l’annonce avant la mi-septembre.