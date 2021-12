Pixel Buds gratuits et une carte-cadeau de 200 $ chez Visible à l’achat d’un Pixel 6

Visible pense que c’est le meilleur support pour le nouveau Pixel 6 ou Pixel 6 Pro et c’est peut-être juste avec cette offre de vacances impressionnante. Visible offre à ceux qui passent à l’opérateur et achètent ou financent un nouveau Pixel 6 ou Pixel 6 Pro une paire d’écouteurs gratuite et une carte-cadeau de 200 $. Ce ne sont pas n’importe quels bourgeons non plus. Visible offre le remarquablement bon Google Pixel Buds A-Series. Passez à Visible pour obtenir cette offre avec des données illimitées pour aussi peu que 25 $ par mois, une carte-cadeau de 200 $ et vos Pixel Buds A-Series gratuits.

Pour obtenir cette offre, vous devez vous inscrire auprès de Visible et apporter votre numéro de téléphone actuel avec vous. Une fois que vous aurez payé votre facture pendant trois mois, Visible vous enverra les informations dont vous avez besoin pour réclamer votre carte-cadeau et vos écouteurs. À ce stade, vous choisirez la carte-cadeau virtuelle que vous souhaitez.

Le service illimité de Visible coûte 40 $ par mois, mais si vous vous joignez à une soirée Visible, cela descend à seulement 25 $ par mois. Rejoindre une partie Visible est rapide et facile à faire avec des parties ouvertes facilement disponibles à partir de la propre page de communauté de Visible. Visible est un opérateur prépayé appartenant à Verizon et utilise exclusivement le réseau Verizon. Vous avez accès à la fois à la LTE et à la 5G sur ce réseau, y compris l’Ultra Wideband.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont les plus récents et les meilleurs produits phares d’Android de Google et, par rapport à leur prédécesseur, il y a beaucoup de mises à niveau à bord. Tout d’abord, ces téléphones obtiennent chacun des performances de niveau phare avec un chipset Google Tensor sur mesure et un excellent matériel de caméra. Les écrans OLED sont également de premier ordre avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le plus petit appareil et de 120 Hz sur le plus grand modèle. Une chose à garder à l’esprit cependant est que le plus petit Pixel 6 ne prend pas en charge mmWave 5G, ce que Verizon appelle Ultra Wideband.

Le service illimité de Visible est différent de la grande majorité des autres forfaits illimités prépayés en ce sens qu’il est vraiment illimité. De nombreux autres opérateurs réduiront les forfaits illimités lorsqu’ils utilisent beaucoup de données, mais Visible maintient l’accélérateur au maximum avec jusqu’à 200 Mbps sur la 5G. Il y a une raison pour laquelle Visible est l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir.

