Pixel Fold pourrait être apparu dans la dernière version d’Android 12 de Google

Google vient de confirmer que les téléphones Pixel 6 seront de véritables appareils phares, dotés de spécifications haut de gamme, d’améliorations significatives de l’appareil photo et d’un nouveau design audacieux. Pourtant, la série Pixel 6 n’est pas la chose la plus excitante qui se passe dans l’écosystème Pixel cette année. Plusieurs rapports de différentes sources ont affirmé au cours des derniers mois que Google développait son appareil pliable de première génération. Officieusement appelés Pixel Fold, les combinés pliables seront lancés d’ici la fin de l’année, selon ces fuites.

Google a peut-être montré sa main Pixel 6 pour garder une longueur d’avance sur les fuites, mais la société n’a pas encore confirmé le lancement de Pixel Fold. Comme c’est souvent le cas, c’est le propre travail de Google qui peut tout révéler. En plus de révéler éventuellement des détails sur l’appareil photo principal du Pixel 6, Android 12 beta 4 inclut également une référence au Pixel pliable.

Pourquoi le Pixel Fold est si excitant

Nous avons expliqué précédemment que le Pixel Fold est un combiné assez excitant, bien qu’il soit le premier facteur de forme de Google. C’est parce que Google ne part pas de zéro avec un projet pliable. Samsung a parcouru ce chemin ardu au cours des années précédentes.

Le Galaxy Fold et le Fold 2 ont enseigné à Samsung quelques leçons essentielles sur les pliables dans la vie réelle. Le Fold 3 (image ci-dessus) est livré avec quelques améliorations de durabilité significatives. Nous envisageons un aluminium plus résistant pour le cadre et la charnière, du verre Corning Victus pour le panneau arrière et l’écran externe, et du verre ultra mince (UTG) de deuxième génération qui devrait améliorer l’intégrité de cet écran OLED pliable à 120 Hz. Enfin, il existe également une résistance à l’eau IPX8, ce qui est une excellente caractéristique à avoir sur les appareils pliables.

Comment tout cela profitera-t-il au Pixel Fold ? Les rapports indiquent que Samsung fournira son écran OLED pliable à d’autres fournisseurs cette année, y compris Google. En plus de cela, le nouveau verre UTG sera également intégré à d’autres pliables. Samsung semble certainement déterminé à tirer profit de ses combinés pliables, qu’il s’agisse de vendre les téléphones eux-mêmes ou les pièces clés à ses rivaux.

Si tout cela se passe bien, le Pixel Fold offrira une durabilité conforme au Fold 3. En plus de cela, il exécutera la propre version d’Android de Google, optimisée pour un grand écran.

La nouvelle fuite d’Android 12

Google a publié Android 12 beta 4 plus tôt cette semaine, et les développeurs ont commencé à inspecter le nouveau code pour trouver des indices pour les futurs appareils Pixel. Sans surprise, ils ont découvert que la série Pixel 6 pourrait être équipée d’un appareil photo à objectif principal de 50 mégapixels de Samsung.

En plus de cela, ils ont trouvé des références à ce qui semble être un modem Samsung 5G qui équipera plusieurs appareils.

Oriole, Raven, Passport, “Slider” sont 4 appareils sur 5 qui ont un modem référencé comme “g5123b”. Le modem Samsung Exynos (“shannon”) le plus récent est le 5123A. Je ne peux pas confirmer le dernier pour le moment. – cstark27 (@Cstark_27) 11 août 2021

Les noms de code Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont respectivement Oriole et Raven. Passport pourrait être le nom de code du Pixel Fold, selon les fuites précédentes. En d’autres termes, Google a peut-être confirmé que le développement de Pixel Fold se poursuit. L’appareil peut être équipé du même modem 5G que les téléphones Pixel 6.

Bien que cela ait du sens, il ne suffit pas de conclure que le Pixel Fold sera lancé d’ici la fin de l’année, comme d’autres l’ont prétendu. Pourtant, la découverte d’Android 12 indique que Google développe activement un appareil pliable. Que ce soit cette année ou en 2022, cela n’a finalement pas d’importance.

Google dévoilera ses innovations Pixel lors d’un événement Made by Google qui aura probablement lieu en octobre. C’est à ce moment-là que nous saurons si le Pixel Fold est prêt à être lancé ou non.

