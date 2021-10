Pixel Pass pourrait être Apple One sous stéroïdes, mais il ne joue pas sur les atouts de Google

Google dévoilera officiellement le Pixel 6 dans quelques jours seulement. À ce stade, à peu près tout ce qui peut être divulgué sur le téléphone a été divulgué, avec suffisamment d’informations restant cohérentes à travers les rumeurs selon lesquelles il devrait y avoir peu de surprises en réserve mardi. Mais une fuite récente sur un prochain abonnement « Pixel Pass » a fait vibrer Android Central Slack.

En supposant que ce soit réel – et que les supports marketing trouvés par Brandon Lee de This is Tech Today semblent authentiques – Pixel Pass ressemblera à un abonnement Apple One, un abonnement Samsung Access et un plan d’opérateur tout en un. Il vous donnera un « téléphone Pixel avec la promesse de mises à niveau régulières », ainsi qu’un accès à un plan de réseau Google Fi, YouTube Premium, un stockage en nuage Google One, des jeux et des applications Play Pass et une extension de garantie du téléphone.

Pixel Pass : Cela semble être un mélange du plan de mise à niveau de l’iPhone où vous pouvez obtenir un nouveau téléphone chaque année et de l’abonnement Apple One. Contient YouTube Premium, Google One, Play Pass, une garantie prolongée et est associé à Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS — M. Brandon Lee | C’EST TECH AUJOURD’HUI (@thisistechtoday) 10 octobre 2021

Le slogan du Pixel Pass pourrait tout aussi bien être : « Google a entendu dire que vous aimiez Google, il a donc ajouté un peu plus de Google à votre téléphone Google sur votre réseau Google ». Les supports marketing indiquent spécifiquement que vous » devez acheter un appareil Pixel « , qui pourrait inclure le Pixel 5a aux côtés du nouveau 6 ou 6 Pro. Il ne s’agit pas d’un abonnement autonome auquel tout propriétaire de téléphone Android pourrait accéder ; c’est pour récompenser les superfans de Pixel ou inciter les utilisateurs expérimentés de Google qui paient ces services séparément pour les consolider sur un Pixel.

Acceptez de passer à un nouveau Pixel tous les deux ans et vous bénéficierez d’une remise sur les services les plus populaires de Google.

Vous achèteriez un Pixel Pass via le Fi Store si vous souhaitez que le forfait de données de Google ou via le Google Store connecte votre nouveau Pixel à votre propre opérateur américain (oui, ce Pass semble être réservé aux États-Unis). Nous n’avons pas encore de prix, mais nous avons déjà vu un accord Pixel 5a avec Google Fi qui coûte moins cher sur deux ans que le prix typique d’un téléphone de 449 $. Il est très possible que Pixel Pass regroupe tous ces services en tant que services complémentaires ou fortement réduits pour vous inciter à acheter le Pixel 6 directement auprès de Google.

Étant donné que la fuite de prix du Pixel 6 suggérait que les téléphones coûteraient environ 750 $ et 1 050 $, un prix mensuel pendant deux ans s’élèverait respectivement à environ 31 $/mois et 44 $/mois. Le Google Store Pass sans Fi pourrait avoir un coût similaire, tandis que le forfait de données avec protection et abonnements coûterait plus cher. Nous devrions voir dans quelques jours combien plus.

Prendre un ver du livre d’Apple

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

En tant que converti d’iPhone à Android, j’ai été intrigué par le Pixel 6 en tant que téléphone qui pourrait donner à l’iPhone 13 une course pour son argent. Ce ne sera pas en termes de ventes, car les pixels sont beaucoup trop spécialisés et vendus dans trop peu de pays, mais en termes de performances, de qualité de l’appareil photo et de designs colorés. Le Pixel 6 pourrait aider la marque à percer dans le grand public en tant qu’alternative flashy à Apple.

Vous pensez peut-être que la comparaison Apple vs Google est injuste ou est un piège à clics, mais Google lui-même semble jouer un rôle dans la comparaison avec Pixel Pass. Il présente de nombreuses similitudes avec Apple One, qui vous offre Apple Music, Arcade, TV+, News, Fitness et iCloud Storage pour un abonnement mensuel. Google a sa propre application d’actualités, YouTube Premium frappe à la fois Musique et TV+, Play Pass correspond à Arcade et Google One équivaut à iCloud. La seule chose qui manque est un abonnement Fitbit Premium.

Source : Pomme

La différence la plus importante est que Apple One n’est pas lié à un paiement par téléphone, bien que vous ayez besoin d’un appareil Apple pour que One en vaille la peine. Le pass Apple individuel à 15 $ par mois coûtera moins cher mais ne vous donne évidemment pas de téléphone. Apple a un programme de mise à niveau iPhone pour 36 $ par mois, mais il n’y a pas de véritable combinaison de ces deux services.

Si Pixel Pass coûte similaire au programme de mise à niveau de l’iPhone avec tous les avantages qu’Apple facture en plus avec One, cela aura fière allure pour Google. Cela prouve que Google prévoit de publier des produits phares appropriés à long terme, avec une mise à niveau du Pixel 8 à espérer.

D’un autre côté, les propriétaires d’autres téléphones Android qui ne veulent pas changer mais qui veulent payer pour un forfait Google seront laissés pour compte. Comme Apple, Google espère peut-être que le fait de lier ses services ensemble incitera les gens à s’engager sur son matériel à long terme, mais cela laisse de côté beaucoup de gens qui ne veulent pas d’un autre forfait téléphonique.

Les fans inconditionnels de Google Phone choisiront Pixel Pass, mais les abonnements Google moins chers ne suffiront pas à inciter la plupart des gens à changer d’OEM ou d’opérateur.

Son gambit Pixel Pass fonctionnera-t-il? Les fans de Pixel en profiteront, bien sûr, mais d’autres personnes ne changeront pas de téléphone juste pour accéder à Pixel Pass. C’est beaucoup trop d’efforts pour probablement pas assez d’économies. En dehors de Fi, les offres de services Google ne semblent pas si séduisantes, sauf si vous avez besoin d’un stockage en nuage ou si vous détestez les publicités. Il n’y a plus d’équivalent Ted Lasso sur YouTube Premium, et en comparant Play Pass à Apple Arcade, ce dernier a moins de jeux mais plus d’exclusivités de grands noms pour vous saisir. Play Pass est plus une question de quantité et peut ne pas avoir la plupart des meilleurs jeux Android, bien qu’il essaie de compenser cela en supprimant les publicités dans de nombreuses autres applications, y compris la meilleure application météo AccuWeather.

Le rival Pixel Pass le plus similaire est Samsung Access, qui vous offre un nouveau téléphone Samsung chaque année, une protection Care+, 1 To de stockage OneDrive et la suite Microsoft Office dans Office 365. Mais pour autant que je sache, il n’a pas été mis à jour ses offres de téléphonie depuis son lancement en 2020, vous devrez donc toujours acheter un Note 20 au lieu d’un S21. De plus, il n’y a pas de service de dynamite Samsung ou Galaxy Store que tout le monde souhaite offrir, ni de forfait de données bon marché.

La plupart des opérateurs vous permettront de payer pour une mise à niveau annuelle ou semestrielle, ce qui vous donne plus de flexibilité pour acheter à chaque fois auprès de différents OEM. D’un autre côté, les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont rendu difficile la recherche du bon téléphone chez les opérateurs. Substituer directement à un OEM comme Google pourrait être le moyen le plus rapide d’obtenir un téléphone de pointe, même si cela limite vos options.

Qui a besoin de mises à jour lorsque vous avez Pixel Pass ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Au cours des trois derniers mois, les fuites nous ont donné une raison après l’autre d’être enthousiasmés par le Pixel 6. Le nouvel appareil photo 50MP associé à l’IA de Google. Le Tensor SoC. Le design saisissant et coloré. Fonctionnalités exclusives Material You. Ensuite, il y a les prétendues cinq années de mises à niveau logicielles, qu’une autre fuite plus récente a réduite à quatre mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Malgré le tweet 🚩🚩🚩 passif-agressif de Qualcomm impliquant le contraire, Google a réalisé quelque chose d’impressionnant avec Tensor, rendant ses téléphones capables de durer une demi-décennie. Beaucoup plus longtemps que la plupart des téléphones soutenus par Snapdragon ! Mais le fait est que Google ne veut pas que vous utilisiez le Pixel 6 pendant cinq ans. Il veut que vous vous abonniez à Pixel Pass et que vous obteniez une mise à niveau automatique vers Pixel 8 dans deux ans, ou que vous achetiez le Pixel 6 directement, puis que vous l’échangeiez contre le Pixel 7 l’année prochaine.

Source : Daniel Bader / Android Central

Ce qui est difficile à propos de Pixel Pass, c’est que Google est l’un des fabricants de téléphones les plus expérimentaux que j’ai vu. Les différences entre chaque téléphone « phare » sont si frappantes, et tellement de choses pourraient changer en deux ans. Regardez le Pixel 5 de l’année dernière, avec ses spécifications de milieu de gamme et l’absence de modèle Pro ou XL. Ou regardez le Pixel 4, avec une batterie horrible qui sape ses performances.

Et si le Pixel 8 ressemblait plus à un Pixel traditionnel (lire : ennuyeux) avec un module carré d’angle ? Que se passe-t-il si Google régresse vers les produits phares du budget ou revient à Qualcomm en raison de la pénurie continue de puces ? Pixel Pass promet de la cohérence, mais cela n’a pas été le fort de Google et il ignore l’un des points positifs les plus discutés du Pixel 6 : sa longévité.

Google ne devrait pas se fier à son impression d’Apple

Honnêtement, je pense que Pixel Pass convient mieux à la série Pixel a, qui peut devenir plus grande ou plus petite mais a généralement des spécifications et des conceptions cohérentes. Vous récupérez avec des performances légèrement meilleures tous les deux ans sans payer trop cher, tout en obtenant un peu de Google Fi si vous voulez bien changer d’opérateur.

Je dirais également que Google devrait vendre des packages Google Fi bon marché avec des « Pass » Google groupés à d’autres OEM Android sans les lier uniquement aux paiements par téléphone ou à la marque Pixel. Google pourrait gagner beaucoup plus d’argent en tant que transporteur indépendant de la marque avec des avantages intéressants que la vente de matériel Pixel, même si le Pixel 6 se vend comme des petits pains.

Apple a fait son créneau avec son jardin clos, mais Google a des logiciels open source et des partenariats avec d’autres fabricants Android. Cette année, Pixel Pass et les outils de couleur exclusifs Material You montrent que Google souhaite rendre ses téléphones plus distinctifs, en se démarquant des autres téléphones Android. En tant que converti Apple, cela m’intéresse ; mais je suis vraiment curieux (et sceptique) si les fans inconditionnels d’Android ont suffisamment confiance en Pixels pour adhérer.