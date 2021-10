Pixel Pass pourrait ouvrir la voie à l’abonnement Apple ultime

Apple s’est de plus en plus concentré sur la génération de revenus mensuels récurrents avec ses différents plans d’abonnement, et une rumeur selon laquelle Google Pixel Pass pourrait potentiellement ouvrir la voie à l’abonnement ultime pour les fans inconditionnels d’Apple.

Apple a actuellement deux abonnements clés destinés à ses fans les plus dévoués…

Tout d’abord, le programme de mise à niveau de l’iPhone. Bien que techniquement un prêt renouvelable, la façon dont Apple l’a mis en place, il s’agit en fait d’un plan d’abonnement mensuel pour ceux qui veulent un nouvel iPhone tous les ans ou tous les deux ans. Il inclut également AppleCare+ pour fournir une garantie prolongée sur le téléphone.

Deuxièmement, le plan Apple One. Il s’agit d’un abonnement mensuel à plusieurs services Apple. L’option de niveau inférieur couvre Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud ; le niveau supérieur ajoute Apple News+ et Fitness+, et augmente le stockage iCloud à 2 To.

Le Pixel Pass de Google semble combiner efficacement les offres équivalentes de la société Mountain View en un seul abonnement.

Les rapports de Verge.

Google semble sur le point d’annoncer un nouveau forfait d’abonnement appelé « Pixel Pass », qui combinerait un nouvel appareil Pixel avec une garantie prolongée et des abonnements premium pour plusieurs services Google. Le paquet non confirmé a été détaillé dans une image divulguée publiée par Brandon Lee. On ne sait pas combien coûterait Pixel Pass, mais les documents suggèrent qu’il sera vendu via Google Fi et le Google Store parallèlement à l’achat d’un appareil Pixel […] D’après les documents, il semble que Pixel Pass combinera jusqu’à quatre abonnements : YouTube Premium ou YouTube Music, Google One, Play Pass et Google Fi. Ces services couvrent le streaming vidéo et musical, le stockage en nuage, un forfait d’abonnement à une application et la couverture du réseau mobile. Il n’y a aucune mention de Google Stadia, le service de streaming de jeux en nuage du géant de la recherche. La fuite suggère que la garantie étendue de l’appareil fonctionnera de la même manière que les services Preferred Care ou Device Protection existants de Google, qui offrent une protection contre les dommages accidentels et mécaniques.

Lee souligne la similitude avec les programmes d’Apple.

Pixel Pass : cela semble être un mélange du plan de mise à niveau de l’iPhone où vous pouvez obtenir un nouveau téléphone chaque année et de l’abonnement Apple One. Contient YouTube Premium, Google One, Play Pass, une garantie prolongée et est associé à Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS — M. Brandon Lee | C’EST TECH AUJOURD’HUI (@thisistechtoday) 10 octobre 2021

Étant donné que bon nombre des clients iPhone les plus fidèles optent déjà pour le programme de mise à niveau iPhone et l’abonnement Apple One de niveau Premier, il me semble que la société de Cupertino pourrait utilement proposer un abonnement unique pour les deux. Idéalement, cela inclurait une remise supplémentaire, bien sûr, mais même sans cela, cela pourrait s’avérer attrayant juste pour la simplicité de s’inscrire à un seul programme.

Programme iPhone Premier, peut-être ?

Quelle est ton opinion? Seriez-vous intéressé par un abonnement iPhone Premier, combinant le programme de mise à niveau iPhone et Apple One Premier ? S’il vous plaît participer à notre sondage et partager vos pensées dans les commentaires.

Photo : Daniel Romero/Unsplash

