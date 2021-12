Pixelmator Photo est désormais disponible sur iPhone

L’équipe Pixelmator est peut-être mieux connue pour Pixelmator Pro, l’éditeur d’images et l’outil graphique riches en fonctionnalités pour Mac. Cependant, la société a discrètement itéré sur une application simplifiée axée sur la photo sur iPad, Pixelmator Photo.

Aujourd’hui, Pixelmator Photo s’étend également à l’iPhone. Cela signifie que vous pouvez prendre une photo avec l’appareil photo de votre iPhone et la modifier immédiatement à l’aide de Pixelmator Photo, avec plus de 30 outils de réglage des couleurs à portée de main.

Pixelmator Photo est conçu pour faciliter les modifications les plus courantes des photos, en incorporant les fonctionnalités clés de l’application monolithique Pixelmator, le cas échéant. Il s’appuie également sur iCloud Photos pour servir de bibliothèque sous-jacente, avec une synchronisation transparente entre les appareils. L’extension Share intégrée signifie également que vous pouvez passer directement de l’affichage d’une photo dans l’application Stock Photos à sa modification dans Pixelmator Photo.

Alternativement, si vous avez des besoins plus sophistiqués, vous pouvez pointer Pixelmator Photo vers n’importe quel dossier de l’application Fichiers pour l’afficher dans le navigateur de bibliothèque intégré à l’application, comme une clé USB connectée.

Tous les ajustements appliqués aux photos dans Pixelmator Photo sont non destructifs et peuvent être annulés à tout moment. Cela inclut des ajustements de courbe, des filtres de couleur et un outil de réparation automatique pour supprimer les objets indésirables de la scène.

Les fonctionnalités d’apprentissage automatique de Pixelmator sont également disponibles dans Pixelmator Photo, notamment ML Crop, ML Denoise et ML Super Resolution. Vous pouvez également configurer des flux de travail complexes pour appliquer un ensemble de modifications à un tas de photos en une seule fois, de sorte que vous puissiez facilement traiter tous vos clichés d’une prise de vue en une seule fois… en déplacement.

Pixelmator Photo pour iPhone est disponible dès maintenant, en tant que mise à jour gratuite de la liste Pixelmator Photo existante sur l’App Store. Cela signifie que si vous avez déjà acheté la version iPad, vous pouvez l’obtenir sur l’iPhone sans frais supplémentaires.

Pour les nouveaux clients, Pixelmator Photo est vendu en achat unique de 7,99 $. Cependant, pour une durée limitée en ce moment, il est réduit à 3,99 $ pour célébrer le lancement sur iPhone. Découvrez plus de détails sur le site Pixelmator.

