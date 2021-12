Pixelmator Photo maintenant disponible sur iPhone

Pixelmator a annoncé aujourd’hui que son application Pixelmator Photo est désormais disponible sur iPhone. Auparavant limitée à l’iPad, l’application de retouche photo propose plus de 30 options de réglage des couleurs de bureau, la prise en charge de plus de 600 formats d’image RAW comme Apple ProRAW, l’intégration avec l’application Photos et iCloud Photos, et plusieurs outils d’édition alimentés par l’IA.



Pixelmator Photo pour iPhone comprend également des fonctionnalités d’édition par lots pour éditer des séances photo entières à la fois, copier et coller des modifications entre les photos, une vue de comparaison fractionnée pour comparer les modifications dans les moindres détails, des outils essentiels comme Recadrer et Redresser, et plus encore.

Pixelmator Photo pour iPhone nécessite iOS 14 ou une version ultérieure et est disponible dès aujourd’hui sur l’App Store en tant que mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants de l’application iPad. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’un prix de lancement spécial de 3,99 $, et l’application sera régulièrement au prix de 7,99 $.

Pixelmator est surtout connu pour son célèbre éditeur d’images Pixelmator Pro pour Mac.

