Pixelmator Pro 2.1.3 pour macOS réorganise la prise en charge PSD

Pixelmator Pro vient d’être mis à jour vers la version 2.1.3 et il apporte d’énormes améliorations à la prise en charge PSD, car l’équipe derrière l’application a réécrit l’intégralité du moteur qui gère les fichiers Adobe Photoshop à partir de zéro.

Dans un article de blog de Pixelmator, la société explique toutes les modifications apportées à l’application. En commençant par ce qu’est le moteur PSD, Pixelmator explique que c’est « ce que nous appelons la partie de l’application qui gère la lecture, l’ouverture et l’écriture de fichiers PSD – en un mot, tout ce qui concerne les PSD. Et nous l’avons complètement réécrit pour qu’il soit plus rapide, plus sûr (sans plantage !) Et beaucoup plus avancé. »

La société dit qu’il leur a fallu près d’un an pour terminer cela et que l’application devrait maintenant fonctionner plus facilement que jamais lors de la gestion des PSD.

L’une des améliorations les plus importantes est la prise en charge des formes dans les fichiers PSD. Auparavant, les calques de forme PSD étaient ouverts en tant que calques d’image dans Pixelmator Pro. Désormais, ils sont ouverts sous forme de formes vectorielles et seront également exportés sous forme de formes à partir de l’application, ce qui améliore la compatibilité.

Pixelmator Pro 2.1.3 pour macOS a également ajouté la prise en charge des fichiers PSB, des fichiers TIFF en couches, une meilleure prise en charge des effets et la prise en charge de certaines couches de réglage telles que Teinte/Saturation, Exposition, Inverser et Mélangeur de canaux. Il existe également une prise en charge des calques de texte pour des fonctionnalités avancées telles que le dimensionnement des symboles SF et une gestion améliorée de la hauteur de ligne, de l’espacement et des retraits.

Enfin, les utilisateurs peuvent désormais optimiser l’exportation des PSD pour les applications professionnelles Apple telles que Final Cut Pro et Motion. Selon l’équipe à l’origine de l’application, « cela était nécessaire car Pixelmator Pro prend désormais en charge des fonctionnalités beaucoup plus avancées dans les PSD que ces applications ne le font pas. »

Avec la version 2.1, l’application a apporté une nouvelle fonctionnalité ML Crop qui suggère automatiquement un cadrage affiné en fonction du sujet dans la toile. De nombreux autres changements ont également été apportés, notamment des mises à jour majeures des outils de texte Pinceau et Type.

La version 2.1.3 de Pixelmator Pro est disponible gratuitement sur le Mac App Store pour tous ses utilisateurs.

