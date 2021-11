Pixelmator Pro 2.3 ajoute des fonctionnalités de sélection de sujet intelligente et de suppression d’arrière-plan, ainsi que de nouveaux outils de sélection et de masque

Pixelmator Pro 2.3 a été mis en ligne sur le Mac App Store mardi, et la dernière mise à jour majeure de l’application de retouche d’image populaire apporte une nouvelle fonction intelligente de suppression automatique de l’arrière-plan, une sélection automatique du sujet, de nouveaux outils de sélection et de masque, et plus encore.



Dans un article de blog annonçant la mise à jour, les développeurs de Pixelmator disent qu’il est désormais possible pour les utilisateurs de supprimer « par magie » l’arrière-plan de n’importe quelle image en un seul clic. La nouvelle fonctionnalité est basée sur des modèles d’apprentissage automatique qui peuvent trouver un sujet dans presque toutes les images et supprimer automatiquement l’arrière-plan. Elle est également disponible dans le Finder en tant qu’action rapide intégrée.

En plus de la fonction de gomme d’arrière-plan, une nouvelle fonction de décontamination des couleurs alimentée par l’IA peut supprimer les traces de l’ancien arrière-plan des bords des objets laissés pour compte, leur permettant de se fondre parfaitement avec n’importe quel nouvel arrière-plan. Decontaminate Colors peut être appliqué manuellement sur n’importe quel calque, même sur ceux qui ont été découpés dans d’autres applications.



S’appuyant sur le même ensemble d’algorithmes d’apprentissage automatique, la sélection automatique du sujet permet aux utilisateurs de sélectionner le sujet de n’importe quelle image en un seul clic. Pendant ce temps, un nouvel outil Sélectionner et masquer facilite la sélection des zones difficiles de sujets comme les cheveux, la fourrure et d’autres objets aux bords complexes.

La fonction Smart Refine a également été repensée pour améliorer la précision de la sélection, et un nouveau Refine Edge Brush permet aux utilisateurs de brosser les bords particulièrement délicats pour obtenir la sélection qu’ils souhaitent.

Ces nouvelles fonctionnalités sont alimentées par des algorithmes ML intégrés à Pixelmator Pro à l’aide de Core ML, ce qui les fait « voler absolument » sur les derniers appareils alimentés par M1 grâce à leur vitesse globale et à l’Apple Neural Engine, selon les développeurs. Par exemple, la suppression de l’arrière-plan prend environ 2 à 5 secondes sur les appareils M1 et jusqu’à 30 secondes sur les appareils Intel pour une image moyenne.



La mise à jour inclut quelques modifications mineures, telles que la possibilité de spécifier des tailles et des échelles d’exportation personnalisées dans la boîte de dialogue Exporter. Plus de détails sont disponibles dans les notes de version. La version 2.3 est gratuite pour les utilisateurs existants de Pixelmator Pro, et il existe actuellement une remise de 50 % sur le prix de l’application (généralement 39,99 $) dans le Mac App Store.