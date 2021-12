Pixelmator Pro ajoute la possibilité d’exporter directement des actifs vers Motion

Pixelmator Pro se presse dans une dernière mise à jour avant la nouvelle année. La suite d’édition d’images et de graphiques offre aujourd’hui des capacités d’exportation de mouvement, permettant aux utilisateurs de créer des compositions à l’intérieur de Pixelmator Pro, puis de les importer facilement dans des graphiques animés pour la vidéo.

Motion est l’équivalent d’Apple à Final Cut Pro pour la création de titres et de transitions à utiliser dans les films. La nouvelle intégration avec Pixelmator Pro vous permet de créer des illustrations et des ressources pouvant être directement utilisées comme objets Motion.

Cette mise à jour apporte également une prise en charge beaucoup plus riche des fichiers SVG, et Pixelmator Pro peut les translittérer directement dans une exportation Motion, ce qui accélère considérablement les flux de travail des concepteurs de vecteurs pour le travail graphique vidéo.

La prise en charge du mouvement comprend des masques d’image, du texte le long d’un chemin, des flous gaussiens non destructifs, des ombres portées natives et plus encore.

L’importation et l’exportation SVG ont également été remaniées en ce qui concerne l’expérience standard de Pixelmator Pro. La société se vante d’avoir maintenant une compatibilité 4 fois meilleure avec sa suite de tests de cibles SVG.

Pixelmator Pro est disponible exclusivement sur le Mac App Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :