Pixelmator Pro ajoute la suppression de l’arrière-plan alimentée par l’IA et la sélection avancée des sujets

Pixelmator Pro ajoute la suppression avancée de l’arrière-plan et la sélection des sujets avec la mise à jour 2.3 d’aujourd’hui. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’IA, les utilisateurs de Pixelmator peuvent séparer le premier plan de son arrière-plan en un seul clic.

La commande Supprimer l’arrière-plan détecte automatiquement le sujet et efface l’arrière-plan. La version 2.3 inclut également des options de sélection améliorées par l’IA plus fines si vous avez besoin de plus de contrôle manuel.

Pour supprimer un arrière-plan d’une image dans le nouveau Pixelmator, il vous suffit d’appuyer sur le bouton et il comprend le reste. En plus d’utiliser l’apprentissage automatique pour des découpes de sélection précises, Pixelmator a une dernière étape appelée « Décontaminer les couleurs » pour aider à affiner les couleurs sur les bords des objets. Cette étape supprime les artefacts de franges de couleur (les traces de l’arrière-plan précédent sont visibles) et aide à intégrer le calque superposé de manière beaucoup plus réaliste avec un arrière-plan remplacé.

Bien entendu, la suppression de l’arrière-plan est accélérée à l’aide du framework Core ML d’Apple, ce qui signifie qu’il peut tirer parti du moteur neuronal présent dans les puces Apple Silicon. Une suppression en arrière-plan sur une machine Intel peut prendre environ 30 secondes, alors que sur un ordinateur M1, elle prendra entre 2 et 5 secondes.

Supprimer l’arrière-plan est également exposé via AppleScript et en tant qu’action Raccourcis.

Si vous voulez quelque chose de plus manuel, vous pouvez demander à Pixelmator de sélectionner uniquement le sujet, puis d’affiner la sélection à l’aide de la palette d’outils de sélection habituelle. Ils introduisent également un nouvel outil de sélection et de masque pour aider à faire des sélections exactes de zones traditionnellement difficiles comme les cheveux humains ou la fourrure animale.

Comme toujours, Pixelmator Pro est disponible exclusivement sur le Mac App Store. Mettez à jour gratuitement vers la dernière version pour essayer les nouvelles fonctionnalités. Pour les nouveaux acheteurs, l’application est actuellement en vente – 50 % de réduction pour une durée limitée.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :