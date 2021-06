Pixelmator Pro ajoute un outil de recadrage basé sur l’apprentissage automatique, des outils de peinture et de saisie repensés

in

L’équipe Pixelmator a publié aujourd’hui la dernière mise à jour gratuite de son éditeur d’images pour Mac, Pixelmator Pro. La nouvelle mise à jour inclut une fonction ML Crop qui suggère automatiquement un cadrage raffiné basé sur le sujet de la toile. Il existe également de nombreux autres changements, notamment des mises à jour majeures des outils Pinceau et Type de texte.

ML Crop permet d’obtenir très facilement une composition saisissante à partir d’une image source. Vous pouvez utiliser la suggestion d’apprentissage automatique directement ou l’ajuster en fonction de votre intention. Pour vous aider à obtenir le bon aspect, les superpositions pour la règle des tiers, la spirale d’or et d’autres guides d’alignement sont disponibles directement à partir de l’outil de recadrage. Pixelmator devrait également être beaucoup plus performant dans l’acte de recadrage, notamment sur les documents comportant de nombreux calques.

Les palettes d’outils Texte et Peinture ont été repensées pour mettre davantage de commandes au premier plan. Par exemple, l’outil Texte inclut désormais des ajustements pour la taille du texte, l’espacement des caractères, le décalage de la ligne de base et les commandes de ligature dès le début. L’outil Peinture dispose d’un navigateur de pinceaux et vous pouvez rechercher des pinceaux par nom.

Ils ont également ajouté une fonction Trait avec pinceau qui vous permet d’utiliser des traits de pinceau au lieu d’une simple bordure, sur toute sélection tardive ou.

Cette mise à jour introduit également une nouvelle fonctionnalité de remplissage rapide, qui simplifie le remplissage des calques avec une couleur par glisser-déposer. Cette action était auparavant requise manuellement à l’aide de l’outil de seau ou en ajoutant un style de calque de remplissage au calque. Maintenant, vous pouvez simplement faire glisser et recadrer une couleur de n’importe où sur la toile pour remplir le calque actuel.

Comme toujours, la nouvelle mise à jour est disponible gratuitement pour les propriétaires de Pixelmator Pro. Pixelmator Pro est disponible exclusivement dans le Mac App Store.

