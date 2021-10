Pixelmator Pro ajoute une prise en charge complète de macOS Monterey, avec 28 actions de raccourcis

La prolifique équipe Pixelmator a publié aujourd’hui la dernière mise à jour de son éditeur d’images et de photos phare, Pixelmator Pro. Cette version apporte une prise en charge complète de macOS Monterey, y compris une bibliothèque d’actions de raccourcis, et tire pleinement parti de la puissance des dernières puces M1 Pro et M1 Max dans les nouveaux MacBook Pro.

Il existe également une nouvelle vue de comparaison fractionnée pour comparer les ajustements de calque, un nouveau filtre de flou Bokeh et d’autres améliorations.

Pixelmator Pro indique que l’application utilise le moteur neuronal à l’intérieur des puces M1 Pro et M1 Max pour accélérer ses effets d’apprentissage automatique, permettant à des fonctionnalités telles que ML Super Resolution de fonctionner 15 fois plus rapidement que les modèles Intel de dernière génération.

macOS Monterey ajoute la nouvelle application Raccourcis d’iOS, permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail d’automatisation complexes et riches, y compris des actions à partir d’applications tierces prenant en charge.

Pixelmator a toujours eu un bon support pour l’application Mac Automator classique, et il poursuit son engagement envers l’automatisation avec une version initiale de 28 actions de raccourcis différentes.

Les nouveaux raccourcis incluent l’application de préréglages de réglage des couleurs, le recadrage automatique, la rotation et le redimensionnement des images, l’image de masque, ML Match Colors, le rognage des pixels transparents, la mise à l’échelle ML Super Resolution et la conversion de format de fichier.

Outre la compatibilité Monterey et l’intégration des fonctionnalités, Pixelmator Pro a également ajouté quelques nouvelles fonctionnalités à l’application principale. La vue de comparaison fractionnée permet aux utilisateurs de comparer les résultats de toutes les modifications à un calque particulier, avec une vue fractionnée coulissante superposée de ce à quoi ressemblait le calque à l’origine.

Il existe également un nouvel effet de flou Bokeh pour ajouter des flous d’arrière-plan aux images avec un résultat similaire à celui des optiques de caméra traditionnelles. Vous pouvez même importer des images de la caméra FaceTime avec des masques de portrait déjà disponibles pour simuler des compositions de flou d’arrière-plan synthétique.

Comme toujours, vous pouvez mettre à jour gratuitement vers la dernière version de Pixelmator Pro via le Mac App Store.

