Pixelmator Pro donne un autre aperçu de la version 2.1

Avant le lancement de Pixelmator Pro version 2.1, l’équipe Pixelmator a donné un autre aperçu d’une fonctionnalité à venir dans l’éditeur de photos macOS: la fonction ML Crop.

En avril, les développeurs ont partagé deux nouvelles fonctionnalités à venir dans la version 2.1 de Pixelmator Pro: la possibilité de voir et de définir rapidement les couleurs primaires et secondaires et un moyen de changer la couleur de n’importe quel objet du document par glisser-déposer.

Maintenant, l’équipe derrière Pixelmator Pro a partagé un aperçu de la fonction ML Crop, qui analyse la composition des photos à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique et donne à l’utilisateur des suggestions sur la façon dont il pourrait recadrer la photo pour la rendre plus accrocheuse.

«Par-dessus tout, nous voulons que cette fonctionnalité soit simplement amusante, vous donnant des perspectives différentes pour une tâche de retouche photo courante. Et on dirait que c’est exactement comme ça que ça fonctionnera! »

En plus de cet aperçu de la fonctionnalité ML Crop, Pixelmator Pro est également en vente. Avant le lancement de la version 2.1, les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d’une réduction de 50% lors de l’achat de l’application macOS pour la première fois, de 39,99 $ à 19,99 $.

Pixelmator Pro prend en charge nativement les Mac M1, a été présenté par Apple à plusieurs reprises et il existe une version iPad qui possède de nombreuses fonctionnalités disponibles sur les Mac.

Dans la vidéo ci-dessous, vérifiez comment cette fonctionnalité va fonctionner dans la nouvelle mise à jour à venir:

