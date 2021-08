Pixelmator Pro obtient une mise à niveau PSD massive

Une toute nouvelle version de Pixelmator Pro apporte une énorme mise à jour des performances PSD pour l’édition de photos sur tous les meilleurs Mac d’Apple.

La version 2.1.3 apporte “d’énormes améliorations à la prise en charge PSD”, c’est la partie de l’application qui gère les fichiers PSD, y compris la lecture, l’ouverture et l’écriture :

Tout d’abord, qu’est-ce que le moteur PSD ? C’est ce que nous appelons la partie de l’application qui gère la lecture, l’ouverture et l’écriture de fichiers PSD – en un mot, tout ce qui concerne les PSD. Et nous l’avons complètement réécrit pour qu’il soit plus rapide, plus sûr (sans plantage !) et beaucoup plus avancé.

C’était un très gros projet et il nous a fallu presque un an pour le terminer. Une note sympa est que pour la partie lecture et écriture de ce projet, nous avons utilisé le langage de programmation Rust. De plus, nous avons plongé très profondément dans le format PSD lui-même et en avons une bien meilleure compréhension, avec une documentation interne fantastique et une excellente base pour encore plus d’améliorations à l’avenir.