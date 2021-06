Pixelmator Pro pour macOS pour ajouter l’intégration des raccourcis

Dans un article de blog partagé aujourd’hui, l’équipe Pixelmator a annoncé qu’elle travaillait à l’ajout de la prise en charge des raccourcis à l’application Pixelmator Pro sur macOS.

Maintenant que la WWDC est terminée (beaucoup d’amour, encore une fois, pour le nouveau format virtuel !), nous voulions juste partager une mise à jour très rapide avec vous : Pixelmator Pro bénéficiera absolument de la prise en charge des raccourcis. Et nous ferons de notre mieux pour nous assurer que le support est de première classe – sans égal.

Lors de la WWDC21, Apple a annoncé que macOS Monterey apportera enfin les raccourcis en tant qu’application sur Mac. Cela permettra aux utilisateurs de créer une automatisation à l’aide de l’application Raccourcis sur macOS Monterey, qui prendra également en charge l’importation des automatisations Automator.

Lorsque Pixelmator Pro ajoute la prise en charge des raccourcis, les utilisateurs pourront redimensionner les images avec un simple bouton ou une commande et même ajouter un préréglage à plusieurs photos.

À titre d’exemple, dans notre image vedette de la publication, l’équipe Pixelmator Pro montre un raccourci « Améliorer », où elle redimensionne une image à l’aide du rééchantillonnage ML Super Resolution. Aussi simple que cela.

La dernière grande mise à jour de Pixelmator Pro a été introduite à la fin de l’année dernière avec une interface utilisateur remaniée avec de nouvelles dispositions pour les barres d’outils et les barres latérales de l’éditeur de l’application, y compris un navigateur d’effets dynamique. Il existe également des options de personnalisation considérablement étendues pour l’interface de l’application. À cette époque, la mise à jour Pixelmator Pro 2.0 prenait en charge macOS Big Sur et les nouveaux MacBooks et Mac mini alimentés par M1.

Actuellement, l’équipe travaille sur Pixelmator Pro 2.1. Pour l’instant, voici ce qu’ils ont taquiné : la possibilité de voir et de définir rapidement les couleurs primaires et secondaires, un moyen de changer la couleur de n’importe quel objet du document en utilisant le glisser-déposer, et une nouvelle fonction de recadrage ML, qui analyse le composition de photos à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique et donne à l’utilisateur des suggestions sur la façon dont il pourrait recadrer la photo pour la rendre plus accrocheuse.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :