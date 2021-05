PIXY Stock: Les nouvelles de SPAC qui ont le ShiftPixy de joueur de gig Economy Tendance aujourd’hui

ShiftPixy (NASDAQ:FÉE) est en mouvement vendredi après que la société d’économie des petits boulots a annoncé des plans de société d’acquisition à usage spécial (SPAC).

ShiftPixy a révélé qu’il parrainerait des SPAC via une filiale en propriété exclusive nouvellement créée. Il a été identifié comme tel dans un formulaire S-1 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Cela lui permettra de soutenir les offres publiques initiales (IPO) de quatre SPAC.

Voici les quatre SPAC dont ShiftPixy agit en tant que sponsor.

Capital humain industriel, Inc. – L’offre proposée permettrait à cette société d’offrir au public 25 millions d’unités composées d’une action et d’un demi-bon de souscription remboursable. Ceux-ci seraient au prix de 10 $ chacun. La société cherche à acquérir une ou plusieurs sociétés de recrutement dans l’industrie légère après son introduction en bourse.

Vital Human Capital, Inc. – L’offre proposée comprendrait 25 millions d’unités, vous étant également une action et un demi-bon de souscription. Encore une fois, le prix ici serait de 10 $ l’unité. La société cherche à acquérir une ou plusieurs sociétés de personnel de santé et de soins infirmiers après son introduction en bourse.

TechStackery, Inc. – Tout comme les deux derniers, cette offre comprendrait 25 millions d’unités, une part d’actions et un demi-bon de souscription remboursable. Le prix est également fixé à 10 $ l’unité. Dans le cas de cette entreprise, l’objectif est d’acquérir une ou plusieurs sociétés de dotation en technologie.

Insurity Capital, Inc. – La dernière entreprise sur la liste diffère avec des plans pour offrir 50 millions d’unités. Cependant, les unités représentent toujours une action ordinaire et un demi-bon de souscription rachetable. Le prix est également fixé à 10 $ l’unité. L’objectif de cette société est d’acquérir «une ou plusieurs« coquilles »de compagnies d’assurances commerciales autorisées à exercer des activités commerciales à travers les États-Unis.»

ShiftPixy connaît aujourd’hui des niveaux de négociation massifs avec quelque 42 millions d’actions PIXY changeant de mains. C’est une augmentation incroyable par rapport à son volume de négociation moyen quotidien de 2 millions d’actions.

L’action PIXY était en légère baisse à partir de vendredi après-midi.

