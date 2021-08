Piyush Goyal demande à l’industrie de signaler les barrières non tarifaires à l’exportation

Soulignant la croissance de l’écosystème des start-up, le ministre a déclaré que plus de 54 000 start-ups fournissaient plus de 5,5 lakhs d’emplois, et plus de 20 lakhs d’emplois seront créés par 50 000 nouvelles start-ups au cours des cinq prochaines années.

Préoccupé par le protectionnisme furtif adopté par certains pays, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal a demandé lundi aux associations industrielles de signaler les obstacles non tarifaires (BNT) auxquels sont confrontés les exportateurs indiens dans divers pays afin que New Delhi puisse raffermir les réponses appropriées chaque fois que possible.

Exhortant l’industrie nationale à travailler à l’amélioration de sa compétitivité et à aider le pays à atteindre un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, Goyal a déclaré : « La clé du succès est de se concentrer sur les objectifs, pas sur les obstacles. Les exportations de marchandises jusqu’à la deuxième semaine d’août de cet exercice ont bondi de 71% par rapport à l’année précédente et de 23% au cours de la même période au cours de l’exercice 20 (niveau d’avant la pandémie), a déclaré le ministre.

Soulignant la croissance de l’écosystème des start-up, le ministre a déclaré que plus de 54 000 start-ups fournissaient plus de 5,5 lakhs d’emplois, et plus de 20 lakhs d’emplois seront créés par 50 000 nouvelles start-ups au cours des cinq prochaines années.

FE avait précédemment signalé que les principaux pays développés et en développement, tels que les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et ceux de l’UE, avaient mis en place d’énormes BNT pour décourager les « importations indésirables », même s’ils prétendent maintenir un tarif bas. régime.

Les États-Unis avaient mis en place jusqu’à 8 453 ONT, suivis par l’UE (3 119), la Chine (2 971), la Corée du Sud (1 929) et le Japon (1 881), selon une analyse du ministère du Commerce l’année dernière, basée sur l’Organisation mondiale du commerce. Les données. En revanche, l’Inde n’a imposé que 504 ONT.

Si les mesures non tarifaires ne visent pas toujours à freiner les importations – par exemple, des normes de sécurité, de qualité et d’environnement sont mises en place par tous les pays pour les produits importés – ce qui a souvent inquiété les analystes, c’est qu’elles peuvent être utilisées à des fins de protectionnisme commercial.

Goyal a souligné les incitations à la fabrication à travers les programmes d’incitation liés à la production et la nécessité de se concentrer sur 24 secteurs pour attirer les investissements. Il a également mis l’accent sur le programme « Un district, un produit » pour créer un pool de 739 produits pour les exportations de 739 districts. De même, il a souligné la Banque indienne des terres industrielles pour avoir fourni une base de données des zones industrielles compatible avec le SIG. L’industrie devrait suggérer des domaines d’intervention à travers la recherche, la prise en main des exportateurs/fabricants, un engagement plus profond avec les États et un engagement accru avec les missions à l’étranger, entre autres, pour atteindre l’objectif d’exportation, a-t-il déclaré.