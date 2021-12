Piyush Goyal, ministre australien du Commerce, s’entretient pour accélérer les négociations de l’ALE

« Les ministres ont apprécié les progrès réalisés lors des différentes séries de pourparlers entre les négociateurs en chef des deux parties et ont discuté de la voie à suivre pour une conclusion rapide d’un accord intérimaire », a déclaré jeudi le ministère du Commerce dans un communiqué.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et son homologue australien Dan Tehan ont eu des entretiens le 21 décembre pour accélérer les discussions sur le projet d’accord de libre-échange, qui vise à renforcer les liens économiques entre les pays.

« Les ministres ont apprécié les progrès réalisés lors des différentes séries de pourparlers entre les négociateurs en chef des deux parties et ont discuté de la voie à suivre pour une conclusion rapide d’un accord intérimaire », a déclaré jeudi le ministère du Commerce dans un communiqué.

Les deux parties ont également demandé aux responsables d’accélérer les négociations pour ouvrir la voie à un accord global, officiellement baptisé Accord de coopération économique global (CECA).

« Les ministres ont convenu qu’ils attendaient avec impatience un accord commercial équilibré qui profite à la fois aux économies et à leurs populations, et qui reflète leur engagement commun en faveur d’un système commercial international fondé sur des règles », a-t-il ajouté.

L’Inde et l’Australie ont convenu de conclure un accord de libre-échange de longue date, officiellement baptisé CECA, d’ici la fin de 2022, et un accord commercial sur les récoltes précoces d’ici la fin de cette année.

Dans une récolte précoce ou un accord intérimaire, deux partenaires commerciaux réduisent ou éliminent considérablement les droits de douane sur un certain nombre spécifié de marchandises. Ces droits ont été supprimés dans le nombre maximum de marchandises échangées entre eux dans un accord de libre-échange ou CECA. Ils libéralisent également les normes pour améliorer le commerce des services et stimulent les investissements dans un CECA.

Les deux pays ont lancé des négociations pour un CECA en mai 2011, mais les négociations ont été suspendues en 2015, en raison de certains désaccords sur certaines questions telles que l’accès au marché pour l’agriculture et les produits laitiers, et la libéralisation des visas pour les professionnels.

En 2020-2021, les exportations indiennes vers l’Australie s’élevaient à 4,04 milliards USD, tandis que les importations étaient de 8,24 milliards USD. L’Inde exporte principalement du pétrole raffiné, des médicaments, des véhicules ferroviaires, y compris des aérotrains, des perles et des pierres précieuses, des bijoux et des articles textiles confectionnés. Alors que les importations comprennent le charbon, les minerais et concentrés de cuivre, l’or, les légumes, la laine, les fruits et les noix, les lentilles et les services liés à l’éducation.

