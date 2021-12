Piyush Goyal prône la simplicité tout en formulant des mesures pour améliorer le confort de vie et réduire le fardeau de la conformité

Goyal a déclaré que les ministères peuvent s’inspirer du secteur privé, ce qui simplifie souvent les choses pour les utilisateurs.



Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a plaidé mercredi pour la simplicité tout en formulant des mesures pour améliorer le confort de vie, faire des affaires et réduire le fardeau de la conformité.

Il a également appelé à la création d’un numéro d’identification unique pour les entreprises et les particuliers en fusionnant plusieurs numéros d’identification existants, tels que Aadhaar, PAN et TAN, afin que la prestation de services devienne plus fluide et plus rapide.

Goyal s’adressait aux représentants des États, des UT et de l’industrie ici lors de la session d’adieu d’un atelier national sur la prochaine phase de réformes pour réduire le fardeau de la conformité.

Citant un exemple, il a déclaré que c’est en raison de cette simplicité que de nombreuses personnes préfèrent réserver leurs billets sur des plateformes en ligne comme MakeMyTrip plutôt que sur IRCTC.

« La simplicité est extrêmement importante… Les jeunes garçons et filles entrent et créent un système qui est (si) facile à naviguer que tout notre mécanisme complexe devient totalement redondant… J’essaie seulement d’expliquer que la simplicité va être très importante à l’avenir, » il a dit.

Il a également appelé à une prestation de services en temps opportun, à un mécanisme de suivi simple, à un retour d’information pratique des parties prenantes et à des processus simples pour améliorer encore le confort de vie.

« Avec tout le respect que je vous dois, les présentations très fantaisistes que ces grandes sociétés de conseil viennent faire ne résoudront jamais les problèmes de ce pays ou les gros, gros rapports qui viennent d’organisations internationales. Nous, les Indiens, pouvons concevoir des mécanismes qui conviennent au contexte indien », a-t-il souligné.

Se référant aux multiples cartes qu’une personne doit porter aujourd’hui, il a déclaré : « Les idées comme un seul numéro sont très logiques. Directement depuis Aadhaar, numéro TAN, PAN et DIN. Nous avons tellement de numéros… Ne pouvons-nous pas introduire quelque chose comme un numéro de sécurité sociale américain qui couvre tant de choses ? » Il a également évoqué la nécessité de combiner divers services tels que DigiLocker et le système national de guichet unique afin de rationaliser les processus répétitifs, de combler les lacunes et d’éliminer les redondances lorsqu’il s’agit de demander des approbations et des autorisations.

Le ministre a demandé aux décideurs politiques de tenir compte de la grande disparité de revenus, d’alphabétisation et des lacunes dans les infrastructures, en particulier la connectivité, lors de la planification de la prestation de services, en particulier si la technologie est impliquée.

S’exprimant lors de l’événement, le secrétaire du Cabinet Rajiv Guba a déclaré que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour améliorer la facilité de vivre et de faire des affaires dans le pays.

« Cette initiative de gouvernance transformationnelle au cours de la 75e année d’indépendance contribuerait grandement à libérer les citoyens et l’industrie et leur donnerait une véritable délivrance ou liberté 2.0 », a-t-il déclaré.

