Piyush Goyal: Rs 50k cr d’une valeur d’achat annuel des MPME sur l’enclume après l’intégration de GeM avec les chemins de fer

Selon le ministre du Commerce et de l’Industrie, le portail des marchés publics dominé par les MPME du gouvernement Modi, Government eMarketplace (GeM), qui est actuellement en cours d’intégration de tous les achats effectués par les chemins de fer indiens sur sa plate-forme, pourrait voir environ 50000 crore de Rs. Piyush Goyal. Lors d’une réunion d’examen des performances de GeM avec des responsables du marché des achats et du ministère du Commerce mardi, Goyal a informé que l’appel d’offres pilote par les acheteurs des chemins de fer via GeM devrait commencer d’ici la fin du mois d’août et que l’intégration «inaugurerait de nombreuses des économies pour le Trésor public. » Goyal a ajouté que cela conduirait également à «des achats importants de la part des secteurs du pétrole et de l’acier également».

«Cela profitera certainement aux MPME. Il y a environ 250 composants nécessaires pour fabriquer une voiture, en plus de son moteur, qui sont achetés par les constructeurs automobiles des MPME automobiles. Ainsi, la vente aux chemins de fer ne peut que profiter aux MPME non seulement en fournissant divers équipements de fabrication de trains, mais aussi à ses blocs d’alimentation, etc. Grâce à son intégration dans GeM, les chemins de fer réaliseront également des économies significatives. De plus, le nombre de MPME desservant autrement les chemins de fer hors ligne bénéficiera également de l’intégration postérieure au portail GeM. Par conséquent, le nombre de vendeurs GeM sera augmenté », a déclaré Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME) à Financial Express Online.

Les chemins de fer indiens dépensent actuellement environ Rs 70000 crore par an pour l’achat de plus de 98% des marchandises pour ses opérations, ou ses unités du secteur public ou ses unités de production, avait déclaré Goyal lors du Conclave national des marchés publics par GeM et CII en août de l’année dernière. Le transfert de cet achat de Rs 70 000 crore vers GeM aidera les chemins de fer à économiser au moins 10 à 15%, ce qui pourrait représenter près de 10 000 crores Rs. Le portail GeM compte actuellement près de 19 vendeurs de lakh, dont près de 7 lakh sont des micro et petits vendeurs avec une part de 56,12% de la valeur de la commande, au 1er juin 2021, selon les données du portail. Jusqu’à présent, 67,21 commandes de lakh ont été placées sur le portail avec une valeur de transaction de 1,11 crore de lakh Rs.

Le marché GeM a jusqu’à présent multiplié par 5 le nombre de vendeurs, passant de 3,76 lakh vendeurs répertoriés en mai 2020, y compris le nombre de vendeurs MSE qui est passé d’environ 1 lakh par rapport à mai de l’année dernière. La place de marché avait ajouté 40212 nouveaux vendeurs en moyenne par mois en 2020 avec 486 nouvelles catégories de produits par mois, selon les données partagées par le portail sur Twitter. GeM a été lancé par le gouvernement Modi le 9 août 2016 pour renforcer l’efficacité et la transparence du processus de passation des marchés publics et pour permettre aux petites entreprises de tirer parti de la vente numérique de biens et de services.

