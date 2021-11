Un homme britannique avec la tête dans le caniveau ou désespéré d’attirer l’attention s’est plaint d’une drôle d’étiquette de bouteille de ketchup qu’il a repérée dans un restaurant Pizza Hut et la chaîne a vraiment répondu à la plainte. Le 21 octobre, Adrian Shann de Hull s’est plaint à HullLive que l’étiquette de ketchup « Shake, Squeeze et Squirt » était trop « sexuelle » pour être dans un restaurant familial. Un porte-parole de Pizza Hut s’est excusé auprès de Shann, notant que la phrase n’était « pas destinée à offenser ».

« Ce n’est pas innocent à mes yeux », a déclaré Shann, 31 ans, à HullLive après avoir repéré l’étiquette sur une bouteille de condiment dans un restaurant Pizza Hut local. « La sauce barbecue a dit ‘Squeeze’, mais celle au ketchup a dit que cela m’a dissuadé de l’utiliser. Cela ressemble littéralement à une application pour échangistes. Je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait assembler cette phrase, c’est affreux. » Shann a dit qu’il était particulièrement inquiet parce que Pizza Hut est commercialisé auprès des enfants et des jeunes familles.

Shann a affirmé avoir vu une famille manger au restaurant en même temps qu’il y était. Il a été choqué de voir les adultes rire et les enfants leur demander ce qui était si drôle. « Si j’avais ma nièce avec moi, je serais inquiet. Ce n’est certainement pas approprié », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que l’étiquette, qui a été introduite dans les restaurants britanniques Pizza Hut en 2019, n’était « pas innocente ». Plus tard, Shann a partagé une capture d’écran d’une plainte qu’il a envoyée à Pizza Hut le 26 octobre.

Un porte-parole de Pizza Hut a ensuite répondu à la plainte de Shann, a rapporté HullLive samedi. « Je ne peux que m’excuser si vous avez été offensé ou contrarié lors de votre récente visite dans notre cabane, sachez que ce n’est pas notre intention de mettre l’un de nos invités mal à l’aise », indique le communiqué. « Le libellé sur notre ketchup n’est pas destiné à offenser et désolé si cela a été interprété de cette façon. C’est l’étiquetage de toutes les bouteilles de ketchup dans nos restaurants depuis un certain temps maintenant, et je ne peux que m’excuser si cela a eu un impact sur le plaisir de votre e-mail. »

Si Shann aime Pizza Hut mais ne veut pas côtoyer leurs bouteilles de ketchup, il pourrait visiter les magasins de la chaîne aux États-Unis. Bien que la marque ait été établie aux États-Unis, il existe encore très peu de restaurants. En octobre 2019, sa maison mère, Yum! Brands a annoncé son intention de fermer jusqu’à 500 restaurants Pizza Hut alors que l’entreprise continuait de se concentrer sur la livraison et les commandes à emporter. Selon le site Web de l’entreprise, il existe plus de 260 emplacements Pizza Hut au Royaume-Uni.