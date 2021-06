PJ Harvey, A Woman A Man Walked By de John Parish pour une réédition en vinyle

Le 23 juillet voit la réédition de A Woman A Man Walked By, le deuxième album collaboratif de PJ Harvey et John Parish. Il sera réédité en vinyle via UMC/Island.

L’album a été enregistré à Bristol et Dorset, et mixé par Flood. Il a été coproduit par Harvey et Parish. La musique a été écrite et jouée par Parish et la voix et les paroles sont de Harvey.

A Woman a Man Walked By a été initialement publié le 27 mars 2009 par Island Records. Le premier single de l’album était “Black Hearted Love”, qui était décrit comme ayant des “guitares grunge-pop hymiques”.

L’album a été un succès du Top 30 britannique et a été favorablement accueilli par la critique. Il a été décrit par le journaliste britannique John Harris, comme « … espiègle, mortellement sérieux, élégant et poétique, et doté d’un pouvoir brutal – il est peu probable que vous entendiez un disque aussi débordant de brio créatif et d’invention musicale cette année… » Ailleurs, la critique 4 étoiles de The Guardian a suggéré « Tout s’emboîte brillamment, suggérant la compréhension mutuelle de deux artistes au sommet de leurs pouvoirs », tandis que Billboard a noté que « une telle fusion d’esprit musicale, si expressive des deux artistes » perspective, est rare. The Observer a déclaré que le contenu était « de façon inattendue captivant… un charisme pur et saisissant. »

En 2020, UMC/Island a annoncé une campagne de réédition complète qui verra le back-catalogue de PJ Harvey, ainsi que ses deux albums en collaboration avec John Parish, sortis en vinyle entre 2020 et 2021. Pour la première fois, chacune des démos d’album d’accompagnement de PJ Harvey sera être disponible sous forme d’album autonome sur CD, vinyle et numérique. La campagne a commencé avec la réédition du premier album d’Harvey en 1992, Sec, en juillet 2020 et se poursuit depuis. Harvey’s White Chalk et son album autonome Demos sont également prévus pour une réédition le 25 juin 2021.

Ce projet de catalogue célèbre tous les aspects de la carrière d’enregistrement de Harvey et offre un aperçu complet de l’évolution d’un artiste singulier et extraordinaire.

