PJ Harvey annonce la sortie d’un nouveau livre de poésie narrative ‘Orlam’ l’année prochaine

Après un long processus de création de six ans, PJ Harvey a annoncé que son nouveau livre de poésie narrative Orlam sortira en 2022.

«Après avoir passé six ans à travailler sur Orlam avec mon ami, mentor et éditeur Don Paterson, je suis très heureux de publier ce livre de poésie avec Picador. Picador se sent absolument le bon chez-soi, et c’est un honneur d’être en compagnie de poètes comme Jacob Polley, Denise Riley et Carol Ann Duffy », a déclaré PJ Harvey dans une déclaration à propos du livre.

Orlam serait le premier livre écrit dans le dialecte du Dorset depuis des décennies. Une copie cartonnée du livre sera disponible en avril 2022 avec une édition spéciale collector en octobre 2022. Cette dernière comportera des illustrations exclusives de PJ Harvey elle-même. Les deux incluront une traduction anglaise en regard de la page.

«Orlam suit Ira et les habitants d’UNDERWHELEM mois par mois jusqu’à la dernière année de son enfance innocente. Le résultat est une séquence de poèmes de lumière et d’ombre – imprégnée de notes de violence, de confusion sexuelle et de perversion, l’oppression de la famille, mais aussi des moments d’extase dans des clairières ensoleillées, des chansons et un humour paillard », lit-on dans la description officielle du livre. « Le thème général est en fin de compte celui de l’amour – porté par le Christ personnel d’Ira, le soldat-fantôme en sang constant Wyman-Elvis, qui porte ‘The Word’: Love Me Tender. »

Paterson a ajouté : « Je suis extrêmement fier que nous publions un travail aussi audacieux et original avec Picador. Travailler avec Polly – et observer son évolution en tant que poète au fil des ans – a été un grand privilège. Orlam n’innove pas seulement en tant que long poème, il fait revivre tout un dialecte au bord de sa propre extinction et nous rappelle à quel point le monde est radicalement modifié par la façon dont nous en parlons.

Cette année a marqué un certain nombre de rééditions du prestigieux catalogue PJ Harvey, y compris plus récemment, Une femme qu’un homme passa, le deuxième album collaboratif de PJ Harvey et John Parish, qui a été réédité en juillet dernier.

Orlam de PJ Harvey est disponible en pré-commande dès maintenant.