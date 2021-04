PJ Harvey’s The Peel Sessions 1991-2004 Set pour la réédition de vinyle

Le 28 mai voit la réédition vinyle de la collection 2006 de PJ Harvey’s La collection Peel Sessions. Les sessions de Harvey avec le regretté DJ John Peel de la BBC Radio 1 ont duré des enregistrements depuis le début de sa carrière en 1991 jusqu’en 2004.

Sorti à l’origine deux ans après la mort de Peel en 2004, le disque était accompagné d’un message d’hommage de Harvey dans les notes de la pochette qui disait: «Plus que je ne voudrais jamais l’admettre par peur de l’embarras des deux côtés, mais j’ai toujours cherché son approbation. Cela comptait. Chaque session Peel que j’ai faite, je l’ai fait pour lui. C’est avec beaucoup d’amour que j’ai choisi ces chansons, en sa mémoire. Une façon de dire «Merci», une fois de plus. Merci, John.

Recevez les dernières nouvelles de uDiscover Music directement dans votre boîte de réception!

Disponible sur vinyle de 180 grammes, The Peel Sessions 1991-2004 a été coupé par Jason Mitchell à Loud Mastering sous la direction de John Parish. Lors de sa sortie initiale en 2006, il a suscité des éloges de la part de la critique. Drown In Sound a écrit: «Cela sert de rappel le plus bienvenu et le plus convaincant de la qualité exacte de PJ Harvey; c’est un disque qui a le mérite de la jouissance simple en plus d’être d’un développement sonore / d’un objet de collection obsessionnel »; Uncut décrit est comme « Stark, souvent étonnant », tandis que Pitchfork a déclaré que c’était « Un disque vivant et vibrant … aucune de ces performances ne ressemble jamais à un jetable, et chacune vibre véritablement d’une passion spontanée, à une seule prise. »

The Peel Sessions 1991-2004 est la dernière de la série de rééditions de vinyle PJ Harvey, qui a déjà vu ses enregistrements en studio à partir de 1992. Sécher aux années 2004 Euh Huh elle réapparaît sur vinyle 180 grammes par UMe / Island Records.

The Peel Sessions 1991-2004 sort le 28 mai. Faites défiler vers le bas pour lire la tracklist complète et précommandez-la ici.

Les sessions Peel 1991-2004:

« Oh mon amant » – Peel 10.29.91

«Victoire» – Peel 10.29.91

«Sheela-Na-Gig» – 10.29.91

«Eau» – Peel 10.29.91

«Naked Cousin» – Peel 3.2.93

«Wang Dang Doodle» – Peel 3.2.93

«Perdre du terrain» – Peel 9.5.96

« Serpent » – Peel 9.5.96

«C’était mon voile» – Peel 9.5.96

« Cette langue méchante » – Peel 1.10.00

«Belle sensation» – Peel 11.10.00

«You Come Through» – Hommage à John Peel 12.16.04